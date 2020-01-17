Kanal İstanbul'da yeni gelişme

Hüseyin Alan, İstanbul'un kendi kaynaklarıyla büyümeyi sürdüremediğini, şu anki nüfusunu kaldıramadığını söyledi. İstanbul'un Kocaeli, Sakarya, Edirne gibi çevre şehirlerin kaynaklarıyla büyüdüğünü belirten Alan, "Siz bunu daha da büyütürseniz çevre şehirlerin kaynaklarını da talan etmiş olursunuz" diye konuştu.







Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki kot farkı ve küresel ısınma bağını da göz ardı etmemek gerektiğini vurgulayan Alan, deniz seviyesinde meydana gelebilecek küçük bir artışın bile bütün Marmara'daki kıyı alanlarında felakete yol açabileceğini ifade etti.Bir santimlik deniz seviyesinin yükselmesinin 4 santimlik bir kıyı erozyonuna neden olduğunu kaydeden Alan, şöyle dedi:





"Deniz seviyesinin yükselmesiyle Tekirdağ, Şarkköy, Bandırma gibi kıyı bölgelerindeki birçok alan tahribata uğrayacak. Marmara'da insanların gidip dinlenebileceği bir plaj olmayacak. Diğer önemli sorun ise maliyettir. Ankara-İstanbul hızlı tren projesi gerçekleştiğinde güzergahın yanlış seçildiğini söyledik. Maliyeti yüzde 40 arttı. Bozüyük ve Pamukova arasındaki kesim tamamlanamadı. Aynı şekilde 3. Havaalanı'nın seçildiği bölgenin altının balçık olduğunu dile getirdik. Burada da haklı çıktık. Kanal İstanbul'un 75 milyara tamamlanması mümkün değil. Yani 150-200 milyar lirayı bu proje için neden harcıyorsunuz? Kanal İstanbul'u bırakalım ve biz depreme odaklanalım diye düşünüyorum."