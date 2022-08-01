Kanal İstanbul'dan pis kokular geliyor: Danıştay iptal etti, aynı firmaya iki katına verdiler

Uzmanların ve kamuoyunun büyük kısmının karşı olduğu AKP’nin çılgın projesi Kanal İstanbul’la ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.







Geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da AKP iktidarının gözde müteahhitlerine, özel davetle verilen Kanal İstanbul’un ilk ihalesi Danıştay tarafından iptal edilmişti.





Yüksek Mahkeme, ihalenin Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğunu, ihalede uygulanan 21-b fıkrasının ‘ivedilik' koşuluna uymadığı vurgusu yapmıştı. Danıştay, kararın kesin olduğunu, “karar düzeltme” yolunun da kapalı olduğunu hükme bağlamıştı.





AKP GİZLİ İHALEDEN VAZGEÇMEDİ

Ancak AKP iktidarının, ihaleyi yeniledi ve istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı 21-b fıkrasına dayanarak yeni ihale düzenlediği ortaya çıktı.





Yeni ihale yine duyuru ilanı yayınlanmadan gerçekleştirildi. 31 Mayıs'ta yapıldığı anlaşılan Kanal İstanbul projesinin bir parçası olan, “Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı” ihalesine yine aynı şirketler özel olarak davet edildi.





SÖZLEŞME 27 TEMMUZ'DA İMZALANDI

Geçtiğimiz yıl aynı firmalara 3.1 milyar TL'ye ihale edilen proje için yaklaşık maliyet bu defa 6 milyar 702 milyon 753 bin 209 TL olarak hesaplandı. İhale tarihinden yaklaşık iki ay sonra 27 Temmuz'da imzalanan sözleşmeye göre ihale bedeli geçen yılı ikiye katladı. İhale bu defa 5 milyar 9954 milyon 32 bin 947 liraya verildi.





AYNI ŞİRKETLERE VERİLDİ

İhale, yine geçtiğimiz yıl iptal edilen ihalenin verildiği AKP'nin gözde müteahhitleri Yapı ve Yapı, Gülermak ve Taşyapı'ya verildi. Yapı ve Yapı son dönemde Atatürk Havalimanı'nı yıkan müteahhit olarak öne çıktı. Yapı ve Yapı'nın son 3 yılda aldığı kamu ihalelerinin toplamı 16 milyar lirayı aştı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Sana özel ilgi göstereceğiz” demişti.







İŞ HAFTAYA BAŞLAYACAK

Sözleşmeye göre proje 8 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Nisan 2025'te sona erecek. İş toplam 990 günde tamamlanacak. Mahkeme tarafından iptal edilen ihalede inşaat süresi 1170 gün olarak öngörülmüştü.





KANAL İSTANBUL İBARESİ KALKTI

28 Haziran 2021 günü yapılan ve iptal edilen ihalenin başlığı şöyleydi: “Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı” 31 Mayıs 2022 günü yapıldığı ortaya çıkan yeni ihalenin başlığı tümüyle aynıyken sadece parantez içindeki “Kanal İstanbul Geçişi” ibaresi kaldırıldı.