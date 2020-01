Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları

Anar Araşrtırma Şirketi'nden İbrahim Uslu, Gezi Araştırma'dan Murat Gezici ve A&G Araştırma'dan Adil Gür 2020'de Türkiye siyasetinde neler olabileceği hakkında konuştular. Adil Gür, ekonomik sıkıntıların devam etmesi halinde Kanal İstanbul tartışmalarının seçmenin davranışına yansıyacağını ve bunun iktidarı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Murat Gezici ise 3-4 isim dışında kabinede büyük bir değişiklik beklediğini ifade etti. İbrahim Uslu da Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin metropollerde yaşayan seçmenin oylarını alacağını kaydetti.





İbrahim Uslu: Erken seçim tartışmaları daha sık yaşanacak

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre 2020'de erken seçim tartışmalarının daha sık yaşanacağını söyleyen İbrahim Uslu, ekonomideki gelişmelere paralel olarak seçim konusunun hararetlenebileceğini kaydetti.





Yaptıkları araştırmalara göre Babacan ve Davutoğlu'nun partilerine farklı kesimlerden ilgi olduğunu ifade eden Uslu, her iki partinin de merkezde yer aldığını belirten Uslu şunları söyledi: "Bu durum, her iki partinin de sağın kaleleri olan küçük Anadolu şehirlerini, Kürt seçmenleri ve kırsal oyları ihmal edeceği anlamına gelmiyor. Ama ben her iki partinin daha çok metropol seçmeninin ilgisine mazhar olacağını düşünüyorum. Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimde oy kaybettiği şehirlerde, iki yeni partinin de potansiyeli yüksek olacaktır."





İbrahim Uslu, CHP ve AKP kongrelerinin de çok konuşulacağını düşündüğünün söyledi.





Murat Gezici: Kabinede büyük değişiklik bekliyorum

Üç dört isim dışında kabinede büyük bir değişiklik beklediğini söyleyen Murat Gezici, "Yeni bakanlıklarla Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a, keza Hazar bölgesini de kapsayacak yeni atılımlar gerçekleştirecektir" dedi. Ekonomik büyüme hedeflerinin daha büyük alanlar üzerinden yapılacağını belirten Gezici, bunun muhalefetin işini zorlaştırabileceğinin söyledi.





AKP ile MHP'nin başta af süreci olmak üzere bazı konularda anlaşamadığını ancak MHP'nin Cumhur İttifakının yapı taşı olduğunu söyleyen Murat Gezici, "Bunun önemini AK Parti iyi biliyor. Herhangi bir uyuşmazlık yaşadığında bunu kamuoyuna direkt yansıtmıyor ve sorunu, sağduyu ile hızlı bir çözüme kavuşturuyorlar. Çünkü beka sorunu, Cumhur İttifakı’nın gündeminde tazeliğini korumaya devam ediyor. Bu sorun, seçmenler nezdinde ortaklığın vazgeçilmez olduğu algısını beslemeye devam edeceğe benziyor. Oysa Millet İttifakı’nda uyuşmazlıklar dışarıya daha kolay yansıyor. Bu anlamda muhalefet içinde çatlaklara ve ayrılıklara daha çok şahitlik edeceğimizi düşünüyorum. Babacan’ın partisi, İYİ Parti’den çok ciddi bir oy alabilir. AK Parti’de bu oran yüzde 7.8’dir. MHP’de ise yüzde 5.4’e kadar iniyor" dedi





Murat Gezici, Kanal İstanbul hakkında ise şunları söyledi: "Ekonomide dalgalanmalar yaşanırken, işsizlik yüksek seviyesini korurken bu proje neden yapılmalı gibi can alıcı sorular konusunda halkın ikna edilmesi gerekiyor. İkna edici yanıtlar verememesi durumunda AK Parti’nin sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Burada bir nokta önemli: Medya ekibinin AK Parti’ye zarar verdiğini düşünüyorum. Konuya hâkim olmayan ya da konuyla ilgili uzmanlığı bulunmayan kişiler projeyle ilgili açıklamalarda bulunuyor"





Adil Gür: Kanal İstanbul iktidara zarar verebilir

Adil Gür, Türkiye'nin 2020 gündeminde Kanal İstanbul, Suriyeliler, Libya, ABD ile ilişkiler, yeni partiler ve yeni ittifak arayışlarının en çok konuşulacak başlıklar olduğunu söyledi. Babacan ve Davutoğlu'nun partileri hakkında konuşan Gür şunları söyledi:





"Şunu söylemek yanlış olmaz; önümüzdeki dönemde bu iki yeni partiden Davutoğlu, alacağı oyun neredeyse tamamına yakınını AK Parti ve Saadet Partisi’nden alacaktır. Öte yandan Babacan, oyunun üçte birini AK Parti’den kalanını ise diğer partilerden ve sandığa ilgi göstermeyen siyasete uzak duran kararsızlardan, ağırlıklı olarak da merkezde yer alan seçmenlerden alacak gibi görünüyor"





Aylık periyotlarla yaptıkları araştırmalara göre Babacan ve Davutoğlu'nun partisinin şimdilik ciddi bir oy oranına hitap etmediğini belirten Adil Gür, "Ancak unutmayalım ki artık yeni hükümet sisteminde siyasi partilerin oy oranlarının çok da önemi yok. Oy oranı ne olursa olsun, siyasi hayatımızda yer alacak bu iki yeni partinin bundan sonraki ilk seçimde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın içinde yer alacağı önem arz edecektir" dedi.





Gür, ekonomik sıkıntıların devam etmesi halinde Kanal İstanbul tartışmalarının seçmen davranışını etkileyeceğinin ve iktidara zarar vereceğini söyledi.