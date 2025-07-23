Kanalizasyon patladı; Sular kesik: Edirne CİK'te çocukların hali içler acısı

Kavurucu sıcaklar altında kalabalık koğuşlarda bunalan kadın mahpuslar, yaşanan rögar patlamasının ardından ağır bir sınamadan geçiyor.



Bold Medya’nın edindiği bilgiye göre kadınlar koğuşunda hafta sonu rögar patladı. Kanalizasyon suyu, zemin katın yüzeyini tamamen kapladı. Cezaevi yönetimi, vaktinde harekete geçmedi. Su kesintileri, kadın mahkumların temizlik çabasını baltaladı.



Pis Koku Dayanılmaz Seviyede



Bold Medya’ya ulaşan mahpus yakınları, geçen birkaç güne rağmen, pis kokunun giderilemediğinden yakındı. Bold Medya’ya konuşan mahpus yakını, telefon görüşünde edindiği bilgiyi şu sözlerle aktardı: ‘’15 saate varan su kesintileri yüzünden kendileri de yeterince temizlik yapamamış. Son üç gündür yaşadıkları, şimdiye kadar çektikleri sıkıntının toplamına bedel. Pis koku, hijyen sorunu özellikle çocukları tehdit ediyor.’’



Kalabalık koğuşlara va sivrisinek problemine de vurgu yapan mahkum yakını, yetkilileri çözüm için adım atmaya çağırdı.

Edirne, Sakarya, Gaziantep Cezaevlerinde Su Kesintileri



Edirne, Sakarya, Gaziantep illeri başta olmak üzere birçok şehirdeki cezaevinde günün en az yarısında sular kesiliyor. Yönetim, kısıtlamanın kuraklıktan kaynaklandığı savunmasını yapıyor. Ancak kalabalık cezaevi ortamı, sıcak ve havasız koğuşlar, mahpusların gündelik yaşamını yeterince zorlaştırmış durumda.



