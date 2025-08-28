Samanyolu Haber /Spor / Kanarya 'Devler Ligi'ne uçamadı! /28 Ağustos 2025 09:51

Kanarya 'Devler Ligi'ne uçamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, Portekiz'de Estádio da Luz'de (Işık Stadyumu) Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İlk yarıda Benfica'nın 11 ve 23. dakikalarda bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 82. dakikasında Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldı. Eşleşmeyi kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


