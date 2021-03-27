Samanyolu Haber /Gündem / Kandil özel programı /27 Mart 2021 18:12

Kandil özel programı

Rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan’ın yaklaştığı müjdesini veren Berat Kandili bu gece

SHABER3.COM

"Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve  mukadderat-ı beşeriyenin programı  nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. "(Şualar)

Ramazan ayının müjdesi Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bu mübarek gecede Hizmetten YouTube ve MC EU TV kanalları olarak özel bir program hazırlandı . 



Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirecek programda İlahiyatçı Adem Kalaç konu olacak. Kalaç, Berat gecesinin önemini ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini anlatacak.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programımız sizler için özel hazırladığımız kliplerle devam edecek. Gecenin sonunda İlahiyatçı Muhammed Aydoğmuş Hocamız dua edecek.

 27 Mart 2021 Cumartesi akşamı sizleri Hizmetten YouTube ve MC EU TV ekranlarına bekliyoruz.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XE54IKfiITs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kandil özel programı Sonraki Haber >>

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:29