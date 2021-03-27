Kandil özel programı

"Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. "(Şualar)





Ramazan ayının müjdesi Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bu mübarek gecede Hizmetten YouTube ve MC EU TV kanalları olarak özel bir program hazırlandı .













Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleştirecek programda İlahiyatçı Adem Kalaç konu olacak. Kalaç, Berat gecesinin önemini ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini anlatacak.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programımız sizler için özel hazırladığımız kliplerle devam edecek. Gecenin sonunda İlahiyatçı Muhammed Aydoğmuş Hocamız dua edecek.





27 Mart 2021 Cumartesi akşamı sizleri Hizmetten YouTube ve MC EU TV ekranlarına bekliyoruz.









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