Kandil'den CHP'ye mesaj var: 'Tutumunuzu düzeltin, zarar görürsünüz!'

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Meclis bünyesinde kurulan süreç komisyonunun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme kararı almasını "yerinde, gerekli ve doğru bir karar" sözleriyle değerlendirdi. Karayılan, CHP'nin tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, "Onların bu tutumu çok yanlıştır. Düzeltmezlerse, kendileri zarar görecek bu durumdan" dedi.

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, CHP’nin İmralı’da Abdullah Öcalan’l yapılacak görüşmeye katılmama kararına tepki gösterdi. Karayılan, “Onların bu tutumu çok yanlıştır. Düzeltmezlerse, kendileri zarar görecek bu durumdan” dedi.

Murat Karayılan, Sterk TV’ye verdiği röportajda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme kararını “yerinde, gerekli ve doğru bir karar” ifadeleriyle değerlendirdi.

“CHP’NİN TUTUMU ÇOK YANLIŞ”

CHP’nin ziyarette yer alacak heyete üye vermemesi kararının ise yanlış olduğunu savunan Karayılan, “Onların bu tutumu çok yanlıştır. Düzeltmezlerse, kendileri zarar görecek bu durumdan. Çünkü onların kendilerini Kürtler dahil tüm Türkiye’nin partisi yapma iddiaları vardı; ancak bu yaklaşım onun tam tersidir” diye konuştu.

Karayılan, özetle şunları söyledi:

“Bana göre CHP yanlış yaptı. CHP’nin bu tutumu kendisine dönecektir. Çünkü CHP son yıllarda Kürt dostu, çözüm, demokrasi ve barış yanlısı bir görüntü sergiledi. Şimdi komisyonda sergilediği bu yaklaşım ise bu imajına ters düşmektedir. Bu tutumuyla bir süredir yansıttığı görüntüyü boşa çıkardı. Evet, ‘komisyonda varlık göstereceğiz, Kürt sorununda çözüm taraftarıyız’ vb. söylemleri var fakat bu önemli süreçte çözüm için İmralı’ya gitmek çok önemli bir konudur. Şimdi CHP’nin sorumlularından biri toplum adına da konuştuğunu iddia ederek meselenin İmralı’ya gitmek noktasında kilitlenmesinin doğru olmadığını söylemektedir. Onların bu tutumu çok yanlıştır. Düzeltmezlerse, kendileri zarar görecek bu durumdan. Çünkü onların kendilerini Kürtler dahil tüm Türkiyenin partisi yapma iddiaları vardı; ancak bu yaklaşım onun tam tersidir.”
