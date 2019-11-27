Kandilli: İstanbul'da olabilecek depremin büyüklüğü minimum 7.2

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu. Özener "Marmara Denizi'nde bir deprem bekleniyor, şu anda olabilecek depremin büyüklüğü minimum 7,2. O deprem şu anda olabilir, belki beş-20 yıl bekleyebilir" dedi.







Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan ve dört yıldır "Açık Dersler" adı altında düzenlediği seminerde konuşan Haluk Özener, dünya yüzeyinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi ve “Anadolu plakası her yıl batıya doğru iki buçuk-üç santimetre hızla ilerliyor. Ege'de bu hız üç buçuk-dört santimlere çıkıyor. Bu arada Yunanistan anakarası duruyor ve hatta bize doğru yaklaşıyor. Biz, bir şekilde Avrupa Birliğine gireceğiz ama jeolojik olarak. Ne zaman gireceğimizi mühendislik olarak hesaplayabiliriz” ifadelerini kullandı.









Depremi önceden belirlemek için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Özener, şunları söyledi:





"Bir depremin nerede olabileceğini bilebiliyoruz. Enerji birikmesi, fay uzunluğu, eski tarihsel depremleri bilerek. En son depremde ne kadarlık bir alan kırıldı, ne kadarlık bir enerji açığa çıktı. Şu an ne kadarlık bir yer kabuğu hareketi var, bunları hesaplayabiliyoruz. Bir örnek vereyim, Marmara Denizi'nde bir deprem bekleniyor, şu anda olabilecek depremin büyüklüğü minimum 7,2. O deprem şu anda olabilir, belki beş-20 yıl bekleyebilir. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yerini ve büyüklüğünü tahmin edebiliyoruz."