Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den 'Marmara' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara’da bir deprem olacağını, ancak bunun zamanının bilinmediğini belirtti. Özener, “7’nin üstünde bir deprem olabilir. Muhtemelen tek parça kırılmayacak. Birkaç parça kırılacak. Onunla ilgili araştırmalarımız da var” dedi.Marmara’da 17 Ağustos 1999 yaşanan depremin 23’üncü yılında, Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık meydana getirmek ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Prof. Dr. Haluk Özener, son yıllarda depremlerin arttığı yönündeki yorumların doğru olmadığını belirterek, 1999’da 30 istasyonla Türkiye’deki depremlerin izlendiğini söyledi.O zaman belli küçük depremlerin ölçüldüğünü dile getiren Özener, “O zamanlar bu kadar hassas kulaklarımız yoktu. Yani biz o zamanlar belki üçlük depremleri ölçüyorduk diyebilirim. Oysaki bugün Marmara Denizi’nin dibindeki deprem gözlem cihazlarıyla deniz tabanı sismometreleriyle 0,2 büyüklüğündeki depremi dahi kayıt edebiliyoruz. Dolayısıyla deprem sayılarının artması, aslında bizim algı eşiğimizin düşmesi de daha iyi duymamıza bağlı” dedi.Kendilerine sürekli Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda neresinin kırılacağının sorulduğunu belirten Özener, “(Marmara’da) Hep söylüyoruz yani, bir deprem olacak. Ne zaman olacak bilmiyoruz. Ne büyüklükte olacak? İşte 7’nin üstünde bir deprem olabilir. Ama o fay tek parça mı kırılacak? Muhtemelen tek parça kırılmayacak. Birkaç parça kırılacak. Onunla ilgili araştırmalarımız da var.” dedi.