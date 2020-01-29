Samanyolu Haber /Gündem / Kandilli'den açıklama geldi /29 Ocak 2020 19:44

Kandilli'den açıklama geldi

Elazığ, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 şiddetindeki depremin artından yüzlerce artçıyla sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Haluk Özener, Elazığ'da 717 adet artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Özener, depremlerin 24 adeti 4.0-4.9 arasında olduğunu belirtti, 5.1 büyüklüğünde de bir adet deprem olduğunu açıkladı.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında tüm Türkiye, unuttuğumuz bir gerçeği yeniden hatırladı. Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar Elazığ’a ulaşırken, herkesin aklında depreme hazır olup olmadığımız sorusu geldi.

Deprem uzmanları vatandaşları art arda uyarırken, yetkililerden de deprem sorununa acilen çözüm bulmasını istedi.Sözcü'de yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’de sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Özener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 24 Ocak 2020 Sivrice(Elazığ) Depremi’nin bugün saat 09:00 itibariyle büyüklükleri 1.2 ile 5,1 arasında 717 artçı depremi kaydedilmiştir.4,0 ile 4,9 arasında 24 adet, 5,1 büyüklüğünde de bir deprem kaydedilmiştir"
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