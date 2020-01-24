Samanyolu Haber /Gündem / Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması /24 Ocak 2020 23:51

Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 6.6 olarak açıklandı. Rasathaneden yapılan açıklamada depremin merkez üssüne yakın yerlerde ise 7 şiddetinde hissedilmiş olabileceği ifade edildi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. "Şu anda 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şiddeti ise merkeze yakın yerlerde 7 şiddetinde bir deprem oluyor." diyen Özener, şöyle devam etti: "Bölgede tarihi depremlere baktığımızda, son 500 yılda olan depremlere baktığımızda 7,4'e kadar olan depremler var. Bölge oldukça aktif bir deprem. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bir bölge ve böyle depremler olması doğal. 1900'dan 2019'a kadar olan depremlere baktığımızda 5 ile 5,9 arasında çok sayıda deprem var. "

"40 km'lik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz" bilgisini veren Özener, "Bölge sismik olarak aktif bölge. Bu büyüklükte depremleri bu bölgede tekrar görme olasılığımız var. En büyük artşı deprem 4,9 büyüklüğünde. Hasarlı binalar girmekten kaçınmakta fayda var" uyarısını yaptı.
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