Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. "Şu anda 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şiddeti ise merkeze yakın yerlerde 7 şiddetinde bir deprem oluyor." diyen Özener, şöyle devam etti: "Bölgede tarihi depremlere baktığımızda, son 500 yılda olan depremlere baktığımızda 7,4'e kadar olan depremler var. Bölge oldukça aktif bir deprem. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bir bölge ve böyle depremler olması doğal. 1900'dan 2019'a kadar olan depremlere baktığımızda 5 ile 5,9 arasında çok sayıda deprem var. "





"40 km'lik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz" bilgisini veren Özener, "Bölge sismik olarak aktif bölge. Bu büyüklükte depremleri bu bölgede tekrar görme olasılığımız var. En büyük artşı deprem 4,9 büyüklüğünde. Hasarlı binalar girmekten kaçınmakta fayda var" uyarısını yaptı.