Kandıra Cezaevi'nde Başmemur işkence için özel ekip kurdu

Kandıra Cezaevi’nde infaz koruma başmemurunun tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunduğu öne sürüldü.





İşkence için süngerli oda kurulduğu ortaya çıkan Kandıra Cezaevi’nden yine işkence şikayetleri geliyor. Bold Medya’ya ulaşan bilgilere göre, cezaevinde görevli isminin Taner olduğu öğrenilen başmemurun, kurduğu özel ekiple mahkumlara işkenceye varan kötü muamelede bulunduğu kaydedildi. Özellikle adli mahkumlar arasında korku salmak için seçilen bazı mahkumların darp edildiği belirtildi.





İddialara göre başmemur Taner, siyasi mahkumlara da kaba davranıyor, kötü muamelede bulunuyor. Bold Medya’ya ulaşan mahkum yakınları, cezaevindeki akrabaları için endişelendiklerini dile getirdi.





GARİBE GEZER’İN HÜCREDE ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Kandıra Cezaevi, daha önce Kürt soruşturmaları kapsamında tutuklanan Garibe Gezer’in cezaevinde ölümüyle gündeme gelmişti. Gezer, süngerli odaya götürülüp işkence ve tecavüze uğradığını duyurduktan bir süre sonra konulduğu hücrede ölü bulunmuştu.





İnsan hakları savunucusu Eren Keskin, Kandıra Cezaevi’ndeki hak ihlallerine şu ifadelerle dikkat çekmişti: “Kandıra cezaevinde ‘süngerli oda’ adı verilen bir hücre var. Bazı mahpuslar bu hücreye konuluyor. Bu süngerli odanın her yeri insan dışkısı dolu.’’





SON 8 YILDA 97 MAHPUS ‘İNTİHAR’ ETTİ

Türkiye cezaevlerinde yaşanan ağır insan hakkı ihlalleri son birkaç yılda rekor seviyede arttı. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) verilerine göre, son 8 yılda 97 mahkum cezaevinde intihar etti.





İHD’nin verilerine göre de 2021 yılı içinde 13 mahpus intihar etti, 5 mahpus şüpheli şekilde yaşamını yitirdi, bir mahpusun ölüm nedeni ise bilinmiyor.





2022 yılında intihar ettiği açıklanan mahpus sayısı 6. Yine bu yıl 12 mahpus şüpheli şekilde hayatını kaybetti.