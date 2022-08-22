Kanlı otel baskını sona erdi: 20 sivil öldü

Ülkenin başkentinde yapılan saldırı cuma günü iki bombalı aracın otele yönelmesi ile başladı. Bombalı iki aracın patlamasının ardından silahlı militanlar otele yönelirken çatışma sesleri yükseldi.



Saldırı anına dair çekilen görüntülerde otel yakınlarından duman bulutu yükseldiği görülürken, ardı ardına gelen silah sesleri duyuldu. Somali güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından 30 saat süren saldırı bugün bitti.



Otelde kontrolü ele aldıklarını söyleyen Somali ordu görevlisi Muhamed Ali, askerlerin içeride patlayıcı araması yaptığını kaydetti. Fransız haber ajansı AFP ise çatışmada otele saldıran militanların tamamının öldürüldüğünü açıkladı ancak sayı vermedi.



Somali ulusal medyası Hayat Otel'e Eş-Şebab tarafından yapılan saldırıda aralarında güvenlik görevlileri ve otel sahibi Abdurahman Hasan İman'ın da olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. AP haber ajansı ise can kaybının en az 20 olduğunu kaydetti.





Otele yapılan saldırı Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana gerçekleşen ilk büyük hadise oldu.



Küresel çapta cihatçı grupların açıklamalarını izleyen SITE Intelligence Group tarafından yapılan çeviriye göre, saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab üstlendi.



Saldırıya uğrayan Hayat Otel, milletvekilleri ve diğer hükümet yetkililerinin sıklıkla gittiği popüler bir mekan olarak biliniyor.