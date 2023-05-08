Samanyolu Haber /Gündem / Kanlı provokasyona destek çıktı: 'Dadaşlar meydanı boş bırakır mı?' /08 Mayıs 2023 16:01

Kanlı provokasyona destek çıktı: 'Dadaşlar meydanı boş bırakır mı?'

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen taşlı saldıya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de sahip çıktı. Canlı yayında konuşan ve saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu suçlayan Destici, "Dadaşlar meydanı boş bırakır mı?" ifadesini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün gerçekleşen Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve gözaltılar olduğunu duyurmuştu.

DESTİCİ'YE GÖRE SALDIRININ SUÇLUSU İMAMOĞLU!
Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıya sahip çıktı. İktidarara yakınlığıyla bilinen CNN Türk'te konuşan Destici, saldırıya uğrayan İmamoğlu'nu suçladı. 

Ekrem İmamoğlu'nun valiliğin gösterdiği noktada miting yapması gerektiğini öne süren Destici, "Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar" diye konuştu.

"DADAŞLAR MEYDANI BOŞ BIRAKIR MI?"
Destici şunları söyledi:

"Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var.

Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar."
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