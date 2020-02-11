Kanser hastası 8 yaşındaki Ahmet’in annesi: Oğlum gözümün önünde eriyor, çok çaresizim

Annesine pasaport verilmediği için Almanya’daki tedavisine tek başına giden, dün de anne özleminden dolayı Türkiye’ye geri dönen 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç’ın ayağı alçıya alındı.

Doktorlar metastazdan dolayı Ahmet’in ayak kemiklerinin kırıldığını söylerken anne Zekiye Ataç yardım istedi. Oğlunun kendi hasretinden dolayı Türkiye’ye döndüğünü söyleyen Ataç, “Dilekçe verdim ama hala bana ret veriyorlar. Neyi bekliyorlar bilmiyorum ama oğlumun durumu iyi değil. Oğlum gözümün önünde eriyor ve ben çok çaresizim.” dedi.

Zekiye Ataç yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Ahmet’in ayakları ağrıdığı için hastaneye götürdük. Metastazlar ayaklarındaki kemikleri kırmış. Kemikleri kırılınca ayağı alçıya alındı. Ahmet bu sırada çok ağladı, çok bağırdı. Baba diye ağladı, çok sayıkladı. Ben bugün yine bir dilekçe verdim. Aynı zamanda geçen hafta verdiği dilekçemin yanıtını aldım. Hala bana ret geliyor.”

“Neyi bekliyorlar bilmiyorum ama oğlumun durumu iyi değil, oğlum gözümün önünde eriyor ve ben çok çaresizim. Ahmet’in buraya gelmesi bile çok büyük bir mucize. O kırık ayaklarla nasıl buraya geldi. Havalimanı’nda bana ‘anne ben senin yüzünden geldim, sen gelseydim ben bu kadar açı çekmezdim.”





“Lütfen artık bir çocuğun hayatı söz konusu. Bir pasaport zor olmasa gerek ben artık dayanamıyorum. Doktor ayakları iyi değil diyor. Bu Almanya’daki klinik bizim için tek ümit, tek çare. Allah aşkına yeter artık.”