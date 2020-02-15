Kanser hastası Ahmet'in annesi: İntiharın eşiğindeyim, alt tarafı bir imza

8 yaşındaki dördüncü evre kemik kanseri hastası Ahmet Burhan Ataç’ın, annesi olmaksızın tedavi için gittiği Almanya’dan döndükten sonra durumu iyice ağırlaştı. Ahmet’in tedavisinin ikinci aşaması 27 Şubat’ta başlaması gerekiyor ama annesiz de gitmek istemiyor. Tedavisi süresince bakımını ancak annesi yapabilir. Ancak kendisine 6 yıl 3 ay ceza veren mahkeme bile anne Zekiye Ataç’ın yurtdışı yasağını kaldırırken, iki gün gözaltında kaldığı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı yasağını bir türlü kaldırmıyor.





“İNTİHARIN EŞİĞİNDEYİM ARTIK…” FERYADI





Küçük oğlu gözleri önünde eriyen acılı anne, intiharın eşiğine geldiğini söylüyor. “Oğlum gözümün önünde eriyor, çok çaresizim” diyen Zekiye Ataç, sesini duyurmak için çabalıyor. Zekiye Ataç, “Ahmet gece ‘Anne eski günleri özledim’ dedi. Ve ben yemin ederim intiharın eşiğindeyim artık. Ne olur ya yeter artık. Kimin elinden geliyorsa yapsın şunu artık. Alt tarafı bir imza. Neden bu kadar zor? Benim ne yapmam lazım? Hakkımda hüküm veren mahkeme bile yasağımı kaldırmışken, Ekim ayında 2 gün kaldım diye Adana Savcılık neden kaldırmıyorsun yasağımı? Oğlum ölüyor, ne bekliyorsun?” diyerek ne kadar çaresiz kaldığını anlatıyor.





İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ, BAKANLIĞA FAKS ÇEKİLİYOR





Küçük Ahmet’in annesinin yurtdışı yasağının kaldırılması ve pasaport verilmesi için pek çok kampanya düzenleniyor. Günlerdir devam eden kampanyalarda Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunularak, annenin feryadının duyulması isteniyor. Change.org sitesi üzerinden “Kanser Hastası Ahmet Ataç’ın Annesine Pasaport Verilmeli” adıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı şu ana kadar 37 bini aşkın kişi imzaladı. İmza sayısının kısa sürede 50 bine ulaşması bekleniyor. Zekiye Ataç’ın çığlığına en çok destek sosyal medyadan geliyor. Twitterda günlerdir #AhmetAnnesinePasaport tagleriyle ilgili bakanlığa ve savcılığa çağrılar yapılıyor. Mesaj atan binlerce kişi Ahmet’in durumunun ağırlaştığını kaydederek, bir an evvel tedavi için Almanya’ya gitmesinin şart olduğunu dile getiriyor. Ayrıca pek çok kişi de Adalet Bakanlığı’na faks çekerek, “Ahmet Günden Güne eriyor… Ne olur anne Zekiye Ataç’ın yasağını kaldırın!” diyor.





Konuya ilişkin ne Adalet Bakanlığı'ndan ne de ilgili savcılıktan tek bir açıklama dahi yapılmadı.