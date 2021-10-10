Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası Ayşe Özdoğan, CHP’li Gülizar Biçer Karaca ile görüştürülmedi /10 Ekim 2021 12:17

Kanser hastası Ayşe Özdoğan, CHP’li Gülizar Biçer Karaca ile görüştürülmedi

CHP'nin insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'ı ziyaretinin cezaevi yönetimi tarafından engellendi. Cezaevi yönetimi tarafından Karaca'ya Özdoğan'ın tedaviyi kabul etmediği yönünde yanlış bilgi de verildi.

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Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunann 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile görüştürülmediği belirtildi. Cezaevi yönetimi tarafından Karaca’ya Ayşe Özdoğan’ın tedaviyi kabul etmediği yönünde yanlış bilgi de verildiği kaydedildi.

Gazeteci Sevinç Özarslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: “Dün sabah 08.30’da kardeşiyle haftalık görüşme yapan Ayşe Özdoğan’ın ablası
@Emineer56800191 “Bu sabah Gülizar hanım aradı. Dün Denizli D Tipi Cezaevine başka birini ziyarete gitmiş. 10.00-11.30 arasında kız kardeşimi de görmek istemişler.

T Tipi’nin müdürünü bağlamışlar. ‘Sevk hazırlığı yapılıyor. Antalya’ya gidecek. Pandemi de olduğu için görüştüremeyiz’ demişler. Kısa bir görüşme yaptırabilirlerdi. Morale çok ihtiyacı var. Kardeşim psikolojik olarak çökmüş durumda.” dedi.

GÖRÜŞTÜRMEDİLER



Kardeşinin tedaviyi reddettiği iddialarının doğru olmadığını aktaran Erdem, “Bu tabi ki doğru değil. Dün sabah kardeşimle ben de kapalı görüş yaptım. Gözünden akan yaraya revirdeki görevliler pansuman yapmak istemişler.

Oysa ameliyatı yapan doktor Prof. Ömer Özkan, oraya kesinlikle müdahale edilmemesini söylemişti. Kardeşim de görevlilere bunu söylemiş. Zorla yapmaya çalışmışlar, en sonunda kardeşim ağlamaya başlayınca yapmaktan vazgeçmişler.” diye konuştu.”
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