Kanser hastası Ayşe Özdoğan, CHP’li Gülizar Biçer Karaca ile görüştürülmedi





Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunann 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile görüştürülmediği belirtildi. Cezaevi yönetimi tarafından Karaca’ya Ayşe Özdoğan’ın tedaviyi kabul etmediği yönünde yanlış bilgi de verildiği kaydedildi.Gazeteci Sevinç Özarslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: “Dün sabah 08.30’da kardeşiyle haftalık görüşme yapan Ayşe Özdoğan’ın ablası@Emineer56800191 “Bu sabah Gülizar hanım aradı. Dün Denizli D Tipi Cezaevine başka birini ziyarete gitmiş. 10.00-11.30 arasında kız kardeşimi de görmek istemişler.T Tipi’nin müdürünü bağlamışlar. ‘Sevk hazırlığı yapılıyor. Antalya’ya gidecek. Pandemi de olduğu için görüştüremeyiz’ demişler. Kısa bir görüşme yaptırabilirlerdi. Morale çok ihtiyacı var. Kardeşim psikolojik olarak çökmüş durumda.” dedi.GÖRÜŞTÜRMEDİLERKardeşinin tedaviyi reddettiği iddialarının doğru olmadığını aktaran Erdem, “B” diye konuştu.”