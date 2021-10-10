Kanser hastası Ayşe Özdoğan, CHP’li Gülizar Biçer Karaca ile görüştürülmedi

Gazeteci Sevinç Özarslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: “Dün sabah 08.30’da kardeşiyle haftalık görüşme yapan Ayşe Özdoğan’ın ablası
@Emineer56800191 “Bu sabah Gülizar hanım aradı. Dün Denizli D Tipi Cezaevine başka birini ziyarete gitmiş. 10.00-11.30 arasında kız kardeşimi de görmek istemişler.
T Tipi’nin müdürünü bağlamışlar. ‘Sevk hazırlığı yapılıyor. Antalya’ya gidecek. Pandemi de olduğu için görüştüremeyiz’ demişler. Kısa bir görüşme yaptırabilirlerdi. Morale çok ihtiyacı var. Kardeşim psikolojik olarak çökmüş durumda.” dedi.
GÖRÜŞTÜRMEDİLER
Kardeşinin tedaviyi reddettiği iddialarının doğru olmadığını aktaran Erdem, “Bu tabi ki doğru değil. Dün sabah kardeşimle ben de kapalı görüş yaptım. Gözünden akan yaraya revirdeki görevliler pansuman yapmak istemişler.
Oysa ameliyatı yapan doktor Prof. Ömer Özkan, oraya kesinlikle müdahale edilmemesini söylemişti. Kardeşim de görevlilere bunu söylemiş. Zorla yapmaya çalışmışlar, en sonunda kardeşim ağlamaya başlayınca yapmaktan vazgeçmişler.” diye konuştu.”