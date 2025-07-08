Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası Murat Çalık ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderiliyor /08 Temmuz 2025 10:13

Kanser hastası Murat Çalık ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderiliyor

Kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın kemik iliği biyopsisinde lenfoma bulgularına rastlandı. Ameliyat edilen Çalık, bugün tekrar cezaevine gönderilecek.

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Tartışmalı İBB soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarına rağmen cezaevine yeniden sevk edilecek.

4 Haziran’da Silivri (Marmara) Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne gönderilen Çalık’ın sağlık durumu risk altında.

Halktv'de yer alan habere göre daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, hastanede yapılan tetkiklerin ardından cezaevine geri gönderilmişti. Ancak yeniden başlayan ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü tekrar hastaneye sevk edildi.

LÖSEV Başkanı Doktor Üstün Ezer, Çalık'ın bir saat bile hapiste kalmasının 'cinayete eş değer' olduğu söyleyip acilen tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Kemik iliği biyopsisi sonucunda lenfoma şüphesi taşıyan ciddi bulgular tespit edilince Çalık ameliyata alındı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre; Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, operasyon sonrası çıkan raporla ilgili şunları söyledi:

“Rapor çıktı ama biz daha ulaşamadık. Maalesef cezaevine sevk edecekler. Tahliye talebimizle ilgili bir karar yok. Dün rapor çıktı göremedik. Dün 16.30 gibi mesai bitimine yakın çıktı rapor. Rapora ulaşmaya çalışıyoruz. Ondan sonra tahliye talebimiz değerlendirilecek.”

Çalık’ın bugün tekrar Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
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