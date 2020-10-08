Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası öğretmen Erduran tahliye oldu /08 Ekim 2020 13:03

Kanser hastası öğretmen Erduran tahliye oldu

İleri düzeyde prostat kanseriyken cezaevinde korona olan 20 yıllık fizik öğretmeni Erdoğan Erduran, tahliye edildi.

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Antalya’da tutuklu yargılanan kanser hastası 20 yıllık fizik öğretmeni Erdoğan Erduran, tahliye edildi.

20 yıllık fizik öğretmeni Erdoğan Erduran, KHK ile kapatılan okullarda görev yaptığı gerekçesiyle ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 22 Kasım 2019 tarihinde tutuklandı. 51 yaşındaki Erduran, ileri derecede prostat kanser hastasıydı ancak cezaevine gönderildikten sonra tedavisi aksadı.

KARAR DURUŞMASINDAN ÖNCE TAHLİYE

Kanser hastasıyken cezaevinde koronavirüse yakalan Erduran’ın avukatı, sağlık durumunun göz önüne alınarak tutuksuz yargılanma talep etti. 22 Ekim 2020 tarihinde karar duruşması görülecek Erduran, 7 Ekim gecesi tahliye edildi.

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