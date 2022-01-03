Kanser hastası tutuklu, 6 'cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen hala cezaevinde

Geçen yıl mart ayından itibaren Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu olan 4. evre kanser hastası Yusuf Özmen’in eşi Aynur Özmen, eşinin hastalığının 9 ayda ilerlediğini söyledi.







Bold'un haberi ne göre Yusuf Özmen’in tutuklandıktan 1 hafta sonra çekilen radyoloji raporu ile 24 Aralık 2021’de çekilen son radyoloji raporunu Twitter hesabından paylaşan Aynur Özmen, “Eşimin tomografisi çıktı. Sol akciğerindeki lezyon 28×24 iken, 29×24 olmuş. Bütün raporlarında ‘infazının ertelenmesi gerekir’ diyor. Artık ne bekliyorsunuz? Eşimi göz göre göre ölüme terk ediyorsunuz. Sürekli artış mevcut. Ne zaman duyacaksınız beni? @adalet_bakanlik” dedi.













6 ADET ‘CEZAEVİNDE KALAMAZ’ RAPORU VAR



Eşinin 6 hastaneden ‘cezaevinde kalamaz raporu’ bulunduğunu da belirten Aynur Özmen, “Eşimin 6’dan fazla cezaevinde kalamaz’ raporu var. Ama @ADLITIPKURUMU kalabilir dedi diye halen tutuklu.” ifadelerini kullandı.





Patnos Devlet Hastanesi, Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi Yusuf Özmen’in cezaevinde kalamayacağına dair rapor verdi, İstanbul Adli Tıp ise iki kez ‘cezaevinde kalabilir’ dedi.





HEM KANSERLE HEM DE HUKUKSUZLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Yusuf Özmen, 2014’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisan için hem Erzurum, hem Iğdır’a başvurdu. Iğdır Üniversitesine yerleşti. Yüksek lisans yaparken Iğdır’da bir dershanede halkla ilişkiler bölümünde iş buldu. Dershaneler kapatılınca ailesiyle Erzurum’a geri döndüler.





Mart 2017’de yumurtalık kanseri teşhisi konulan Özmen için kemoterapi süreci başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldu, 3 kür kemoterapi aldı. Ekim 2017’ye kadar doktorlar hastaneden çıkış vermediler. Tomografi, MR gibi bütün sağlık işlemlerini hep devlet hastanelerinde hallettiler.





4 ŞEHİR 6 HASTANE GEZDİ

Tümör vücudundan temizlendikten sonra taburcu olan Yusuf Özmen 16 Şubat 2018’de Erzurum’da şehir içi kimlik kontrolünde gözaltına alındı. Hakkında 2016 Kasım’da örgüt üyeliğinden çıkarılan bir yakalama kararı olduğu söylendi. Onca resmi işlem yaptıran Özmen’in kendisi de eşi şok olmuştu.





Gözaltına alınan ve hasta haliyle 11 gün nezarette tutulan Yusuf Özmen o günlerde 3. evre kanserdi. Hastalığı hapse girdikten sonra 20 ay içinde 4. evreye kadar ilerledi. Tümör akciğerlerine ve AORT damarının etrafına kadar sıçradı. Ağrı Patnos ve Erzurum H Tipi cezaevlerinde kalan Özmen, 1,5 yıllık bu süreçte 4 şehir, 6 hastane gezdi.





Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu, Ankara İbni Sina Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi olmak üzere 5 hastaneden 40 doktorun imzasını bulunduğu cezaevinde kalamaz raporları tahliye için yeterli olmadı. Yine İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve ATK o dönemde de Özmen’in cezaevinde kalmasında sakınca görmedi.





AMELİYATTAN ÇIKAR ÇIKMAZ KELEPÇELENDİ

Temmuz 2018’de Ankara İbni Sina Hastanesi’nde ağır bir ameliyat geçiren Özmen, daha anestezinin etkisindeyken yatağa kelepçelendi. 6 gün sonra taburcu edilip tekrar hapse gönderildi. Hem kendisi hem ailesi çok zor günler yaşadı. O dönemde HDP Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM’de gündeme getirdiği Yusuf Özmen, Yargıtay’ın kararıyla 13 Eylül 2019’da tahliye edildi.





YÜZDE 80 ENGELLİ

Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Özmen, Bylock kullandığı gerekçesiyle ve tanık ifadelerine dayanılarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özmen, Yargıtay cezasını onayladığı için 5 Mart 2021’de tekrar hapse gönderildi. Yusuf Özmen’e Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastanesi Şubat 2021’de yüzde 80 engelli raporu vermişti.



