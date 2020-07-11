Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası yönetmen Fatih Terzioğlu tahliye edildi /11 Temmuz 2020 01:22

Kanser hastası yönetmen Fatih Terzioğlu tahliye edildi

Hizmet Hareketi soruşturması kapsamında tutuklanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan yönetmen Fatih Terzioğlu için tahliye kararı çıktığı ifade edildi.

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Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu tahliye edildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, Terzioğlu’na 4 gün önce ‘cezaevinde kalamaz’ raporu vermişti.

25 Haziran 2020’de 4. evre mide kanseri teşhisi konulan tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu tahliye edildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi mahkum odasından normal odaya alınan Terzioğlu güzel haberi eşini telefonla arayarak verdi.

Eşinin tahliyesini sosyal medya hesabından duyuran Esra Terzioğlu, “Çok şükür, çok şükür eşim tahliye oldu. Normal odaya çıkarmışlar. Yanındaki hastanın telefonundan aradı az önce. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Rabbim herkesi tez zamanda sağlıkla kavuştursun. Allah herkesten razı olsun” dedi.

En son STV’de yayınlanan Sungurlar dizisinde yönetmenlik yapan Terzioğlu, 21 aydır Silivri Cezaevinde tutukluydu. Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Terzioğlu’nun cezası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu’nun 4 gün önce verdiği rapor dikkate alınarak ertelendi.

15 DUA MESAJI GEREKÇESİYLE CEZA VERİLDİ

Mesajlaşma programı Bylock’a gelen 15 tane dua mesajı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Terzioğlu’nun cezası Yargıtay tarafından Şubat 2020’de onaylanmıştı. O günden beri anti-depresan kullanan Terzioğlu, geçtiğimiz Ramazan Bayramından sonra kusma şikayetleriyle cezaevi kampüsü içindeki hastaneye kaldırıldı. Serum verilip tekrar cezavine gönderildi ve tek kişilik hücrede karantinaya alındı. 88 kilo ile hapse giren Terzioğlu bir ayda 30 kilo kaybetti. Fatih Terzioğlu’na 25 Haziran 2020’de 4. evre mide kanseri teşhisi konuldu. Kanser kısa sürede ciğerlerine metastaz yaptı. Esra Terzioğlu yaklaşık bir aydır eşinin tahliye edilmesi için cezaevi ve hastane arasındaki resmi işlemler uğraştı.
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