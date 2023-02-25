Kanser hastası Yusuf Kerim 5 kilo daha zayıfladı, geceleri annesini sayıklıyor

Ewing Sarkom adlı kemik kanserinin dördüncü evresini yaşayan Yusuf Kerim Sayın, bugünlerde Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 6. seans kemoterapisini alıyor. 6 yaşındaki çocuk, annesi cezaevine gönderildiğinden bugüne 22 kilodan 17 kiloya düştü.







Bold'dan Necdet Çelik'in haberine göre baba Süleyman Sayın, aklına geldikçe ‘özel hastanede’ bildiği annesini yanına isteyen Yusuf Kerim’i sakinleştirmek için çaresiz kaldığını söyledi. Geçtiğimiz gecelerden birinde oğlunun çığlıklar atarak uyandığını anlatan Süleyman Sayın, “Çaresizliği iliklerime kadar hissettim. Ancak milletçe deprem felaketi yaşarken o hıçkırıkların video kaydını yayınlamaya utandım.” dedi.













KEMOTERAPİ KEMİKLERİ İYİLEŞTİRMEDİ



Aldığı 5 seanslık kemoterapi, Yusuf Kerim’in karnındaki kitleyi küçülttü. Yapılan genetik testin sonucunu değerlendiren doktorlar, kemiklerde bir iyileşme görmedi. Baba Sayın, “Patoloji örneğini yurt dışına göndereceklerini söylediler. Oradan bir çare bulunmasını umuyoruz.” şeklinde konuştu.





ANNESİNE, ‘MADEM İYİSİN, NİYE GELMİYORSUN?’ DEMİŞ

Baba Süleyman Sayın, beşinci kemoterapi sonrasında Yusuf Kerim’i Ferizli Cezaevi’nde kalan Gülten Sayın’a götürdü. Açık görüşte annesiyle kucaklaşan Yusuf Kerim, “O kadar da kötü değilmişsin. Neden hala gelmiyorsun?” sorusunu yöneltti.





YASAL DÜZENLEME BEKLİYOR

Süleyman Sayın, Yusuf Kerim’e annesinin ‘yüksek güvenlikli özel bir hastanede’ kaldığını söylediğini hatırlatarak, “Oğlumun durumu açık görüşe bir daha elverir mi bilmiyorum. Ona gerçeği nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum. Eşimin haftada bir kez 10 dakika telefon hakkı var. Görüntülü görüşme hakkını talep ettik. Eşimin tahliyesi için yasal düzenleme bekliyoruz. Yusuf Kerim için moral çok önemli” vurgusu yaptı.





Gülten Sayın, Batman’da KHK ile kapatılan yurtta çalışmış olmak ve maaşını Bank Asya’dan almak suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gülten Sayın, halen Sakarya’ya bağlı Ferizli Cezaevi’nde iki aydır hükümlü olarak bulunuyor.





Yasalarda, ilk derece yakını ağır hasta olan hükümlülere dair düzenleme bulunmuyor. Geçen ay milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu, konuyu TBMM kürsüsünden dile getirmişti. Ancak, bugüne kadar gündeme alınan bir teklif yok.