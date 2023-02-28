Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası Yusuf Kerim için iyi haber! /28 Şubat 2023 16:37

Kanser hastası Yusuf Kerim için iyi haber!

Kanser hastası Yusuf Kerim Sayın için yapılan sosyal medya çağrıları karşılık buldu.

SHABER3.COM

Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın’ın tedavi gördüğü hastanede “Annemi istiyorum” diye ağladığı görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine sanatçılar ve siyasetçiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek anne Gülten Sayın’ın cezasının ertelenmesi istemişti... 

Günlerdir çağrılara kulak tıkayan Adalet Bakanlığı sonunda inadından vazgeçti . 

Yusuf Kerim’in babası Süleyman Sayın, sosyal medya hesabından eşinin oğluna sarılmış fotoğrafını paylaşarak, “Bugünün güzel bir haberi olsun inş. Öncelikle Destek olanlardan Allah razı olsun Yusuf Kerim, şuan Annesinin Yanında Benim odada olmamam gerekiyormuş Hiç önemli değil yeterki Yusuf’um mutlu olsun” dedi.


Baba Süleyman Sayın, dün de Sakarya Ferizli Cezaevi’ndeki eşinin İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne nakledildiğini duyurmuştu.

‘BU AKŞAM YUSUF ANNESİYLE KALACAK’

Sayın, eşine verilen iznin süresinin belli olmadığını belirterek, “Normalde iki izin hakkı vardı. Eşim iki izin hakkını da kullanmıştı ama yeni bir izin vermişler. Nasıl oldu bilmiyorum, herhalde sosyal medyadanın etkisi. Bu akşam Yusuf annesiyle hastanede kalacak, beni hastaneden çıkardılar, dışarda arabada bekliyorum. Yarından sonra da belki birkaç gün kalabilir ama tam kesin belli değil. Destek olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? 

6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti. Yusuf Kerim için siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere iktidara çağrılar yapılıyor. Anneye infaz erteleme veya ev hapsi verilmesi, kanserli çocuğun tedavisi için önemli olduğu vurgulanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanser hastası Yusuf Kerim için iyi haber! Sonraki Haber >>

Batman taraftarı da “Hükümet istifa” dedi

Batman taraftarı da “Hükümet istifa” dedi

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

Kanser hastası kızı için çadır isteyen yurttaşa AFAD'dan skandal yanıt

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

İsias Otel’de ölen rehberin enkazdan gönderdiği sesli mesaj yürekleri burktu

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

'Ölü gömmekle' övünen belediye başkanları...

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

İstanbullulara Tayyip kapanı!

İstanbullulara Tayyip kapanı!

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:37