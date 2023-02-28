Kanser hastası Yusuf Kerim için iyi haber!

Yusuf Kerim’in babası Süleyman Sayın, sosyal medya hesabından eşinin oğluna sarılmış fotoğrafını paylaşarak, “Bugünün güzel bir haberi olsun inş. Öncelikle Destek olanlardan Allah razı olsun Yusuf Kerim, şuan Annesinin Yanında Benim odada olmamam gerekiyormuş Hiç önemli değil yeterki Yusuf’um mutlu olsun” dedi.

Baba Süleyman Sayın, dün de Sakarya Ferizli Cezaevi’ndeki eşinin İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne nakledildiğini duyurmuştu.

‘BU AKŞAM YUSUF ANNESİYLE KALACAK’





Sayın, eşine verilen iznin süresinin belli olmadığını belirterek, “Normalde iki izin hakkı vardı. Eşim iki izin hakkını da kullanmıştı ama yeni bir izin vermişler. Nasıl oldu bilmiyorum, herhalde sosyal medyadanın etkisi. Bu akşam Yusuf annesiyle hastanede kalacak, beni hastaneden çıkardılar, dışarda arabada bekliyorum. Yarından sonra da belki birkaç gün kalabilir ama tam kesin belli değil. Destek olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?





6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorların iyileşmesi için yüzde 20 şans tanıdığı Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti. Yusuf Kerim için siyasetçiler, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere iktidara çağrılar yapılıyor. Anneye infaz erteleme veya ev hapsi verilmesi, kanserli çocuğun tedavisi için önemli olduğu vurgulanıyor.