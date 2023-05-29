Kanser hastasıyken tutuklandı; Rizeli iş insanı Ali Kara hayatını kaybetti

Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve tutuksuz yargılanan Ali Kara, Yargıtay tarafından cezası onaylanınca 10 Kasım 2020’de tutuklanmıştı.
Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre tutuklandığında boğazının sol yanındaki lenf bezleri gözle görülecek kadar şiş olan Kara’nın tedavisi hapse girince yarım kaldı. Ticaret hayatına Muş’ta kereste ticareti yaparak başlayan Ripsan Orman Ürünleri’nin kurucusu Ali Kara hakkında ilk soruşturma cemaate yakın olan şirketlere ortak olduğu iddiasıyla Mart 2014’te açıldı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘Anayasal düzeni bozmak’ suçlamasıyla yargılanan ve beraat eden Ali Kara’ya, daha sonra örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ceza verildi. Ali Kara’ya sorgusu sırasında ‘kurban alıp almadığı, kurban listesi yapıp yapmadığı, gazete aboneliğiyle ilgilenip ilgilenmediği’ soruldu.
Babasının Rize’nin sevilen, saygın iş insanlarından biri olduğunu belirten İzzet Ali Kara, “Ceza onaylanınca babam kendisi gidip teslim olacaktı. Hatta savcıyla da görüştük. 10 Kasım salı günü sabah 11’de baskın yapar gibi, kahvaltı masasında, torunlarının gözü önünde aldılar. Sırf yerel medyaya “4 firari terörist yakaladık’ diyebilmek için. Yeğenlerim polis gördüğü zaman ellerini kulaklarına götürüyor, bizi mi alacaklar diye. Çocukların psikolojisi inanılmaz bozuldu.” demişti.