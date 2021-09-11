Samanyolu Haber /Gündem / Kanser ilacı skandalı, SGK bürokratlarını görevden etti /11 Eylül 2021 11:54

Kanser ilacı skandalı, SGK bürokratlarını görevden etti

Cumhuriyet’in, kanser ilaçlarının gümrük giriş fiyatı ile satış fiyatı arasında 46 kat fark olduğunu ortaya çıkarmasının ardından SGK Başkan Vekili ile dört daire başkanı görevden alındı.

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Sayıştay’ın, üniversite hastanelerinin mali yapılarına ilişkin hazırladığı ve gizlenen raporu ortaya çıkarmamızın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) çok sayıda üst düzey personel görevden alındı. Süreci takip eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bu görevden almalar AK Parti’nin sağlık politikalarının çöküşünün itirafı niteliğinde” dedi.

Sayıştay Başkanlığı’nın “Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarının Sürdürülebilirliği Konu Denetim Raporu” başlıklı raporunu ortaya çıkarmıştık. Raporda kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatı ile Türkiye’de satış fiyatı arasında 46 kat fark tespit edilmişti. Ayrıca rapora göre tıbbi malzemelerin de gümrük giriş fiyatları ile hastane alış fiyatları arasında yüzde 700 ile yüzde 2 bin 500’lere varan farklar mevcutu.

Yavuzyılmaz sürece ilişkin şunları kaydetti: “SGK Başkanvekili, SGK Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanı, Sağlık Hizmet Daire Başkanı, İlaç Daire Başkanı ve Yurtdışı Sağlık Hizmet Daire Başkanı görevden alındı. Sayıştay raporuna göre bir yanda uluslararası ilaç ve tıbbi cihaz şirketleri devasa tutarda kâr ederken diğer yanda toplam 8 bin 645 yerli ve milli tıbbi cihaz şirketi 20 aydır Sağlık Bakanlığı’ndan ödeme alamıyor. AK Parti tarafından göz göre göre batırılıyor.”





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