Samanyolu Haber /Dünya / Kanser tedavisi gören Kate Middleton, işbaşı yaptı /19 Eylül 2024 12:13

Kanser tedavisi gören Kate Middleton, işbaşı yaptı

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği resmi kraliyet görevlerine geri döndü. 42 yaşındaki Prenses, çocukların ruhsal sağlığıyla ilgilenen "Early Years" adlı projesi için bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz kış aylarında ortadan kaybolmasıyla hakkında pek çok spekülasyon üretilen Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü ve bu nedenle kamuoyu karşısına çıkmadığını açıkladı. Middleton, geçen hafta yaptığı açıklamayla ise müjdeli haberi vererek, kemoterapi tedavisinin sona erdiğini duyurdu.

9 AY SONRA İLK KEZ
Gerçek Gügndem'de yera alan habere göre sağlığı gün geçtikçe iyiye giden Prenses, tedavinin ardından resmi görevlerine geri döndü. 42 yaşındaki Prenses, 9 ay sonra ilk kez bir kamu görevinde yer aldı. Windsor Kalesi'nde "Early Years" projesi için toplantı düzenleyen Middleton, 6 Aralık'ta Kraliyet Vakfı'nda düzenlenen yuvarlak masa toplantısından bu yana ilk kez kamuoyu karşısına bir görevle çıktı.

Kraliyet Ailesi'nin resmi sitesi, projeyi "Erken çocukluk döneminde yaşananların bağımlılık, zayıf ruh sağlığı, intihar ve evsizlik gibi sorunların temel nedeni olduğunu inceliyor" şeklinde tanımlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanser tedavisi gören Kate Middleton, işbaşı yaptı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:57