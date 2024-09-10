Samanyolu Haber /Dünya / Kanser tedavisi gören Kate Middleton'dan dikkat çeken haber /10 Eylül 2024 09:55

Kanser tedavisi gören Kate Middleton'dan dikkat çeken haber

“Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” diyen 42 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi sürecini tamamladığını duyurdu.

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Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası başladığı kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosu ile duyurdu. Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası teşhis koyulmuştu. Yaklaşık üç dakikalık videoda teşhis sonrası geçen sürenin kendisi ve ailesi için “inanılmaz zor” olduğu mesajını verdi. 42 yaşındaki prenses kanser teşhisinin, “hayatın nasıl bir anda değişebileceğini gösterdiğini” söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Middleton’a kendisinin seslendirdiği videoda, eşi Galler Prensi William ve üç çocuğu eşlik ediyor. Görüntüler Norfolk kırsalında çekildi. Kraliyeti yakından takip eden birçok gazeteci, videodaki samimi aile görüntüsü çekimlerinin, modernleşen Kraliyet'i gösterdiği yorumunu yapıyor.

'KARMAŞIK, KORKULU, ÖNGÖRÜLEMEZ'

Kate Middleton kanserin teşhisi sonrasını fırtınalı sular olarak tarif etti ve yaşadığı tecrübeyi “karmaşık, korkulu ve öngörülemez” olarak tanımladı. Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, tedavinin bu aşamasında kanserden kurtulup kurtulmadığını söylemenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Prensesin bu yılın devamında birkaç resmi etkinlikte yer alabileceği ifade ediliyor. Saray kaynakları Prenses Middleton’ın tam anlamıyla eski hayatına dönüşü için daha çok yol olduğunu ifade ediyor. Prenses de videoda bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” diyor. Middleton bu deneyimin ona, “hayata karşı farklı bir minnettarlık ve yenilenmiş bir umut” kazandırdığını da anlattı.

KANSER TÜRÜ AÇIKLANMAMIŞTI

Middleton, 9 aydır süren tedavi sürecinde bir kez, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü töreninde halkın karşısına çıktı. Kate 22 Mart'ta paylaştığı video mesajında, kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söylemiş ancak kanserin türünü açıklamamıştı. İngiltere Kralı 3. Charles’ın da şubat ayında kanser tedavisine başlaması sonrası bazı görevlerini Galler Prensi William üstlenmişti. Galler Prensi ve Prensesin, George, Charlotte ve Louis isminde üç çocuğu bulunuyor.
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