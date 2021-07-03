Samanyolu Haber /Sağlık / Kanser tedavisinde aspirin takviyesi ölüm riskini %20 azalttı /03 Temmuz 2021 12:58

Kanser tedavisinde aspirin takviyesi ölüm riskini %20 azalttı

Yeni bir araştırmaya göre kanser tedavisinin yanında aspirin almak kanser hastalarının ölüm riskini yüzde 20 azaltabiliyor.

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Cardiff Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ağrı kesici kanserin ilk tümörden öteye yayılma riskini de azaltıyor. 

T24'te yer alan haberde üniversitedeki araştırmacılar 18 farklı türde kanser üzerine daha önceden yapılan 188 çalışmayı sistematik olarak inceledi. Eski araştırmaların sonuçlarını bir havuza döken araştırmacılar, yaklaşık 250 bin, aspirin kullandığını belirten hastanın kanserden ölme olasılığının yüzde 20 daha az olduğunu tespit etti.

Gözlem çalışmaları neden sonuç ilişkisini kanıtlayamazken, Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmacılar aspirinin artık kanser tedavisinin yanında kullanılmasının etkili olacağına dair yeterince kanıt bulunduğunu ifade etti. 

Cardiff'te onursal profesör olan araştırmanın başyazarı Peter Elwood, "Aspirinin biyolojik mekanizmalarla ilgili yaptıkları karşısında şoke oldum" dedi.

Elwood, "Araştırmamız aspirinin sadece ölüm riskini düşürmediğimi, aynı zamanda kanserin vücutta yayılmasını azalttığını gösterdi" dedi. 

Profesör, sadece aspirin kullanmanın kanser tedavisine bir altenatif olmadığını vurguladı.
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