Kanser tedavisinde kritik adım! 5 akıllı ilaç SGK kapsamına alındı





BAKANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA





'GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ İLAÇ SAYISI 784'E YÜKSELDİ'

25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilaçla ilgili önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, SGK'nın 25 farklı kanser türünde kullanılan ilacı kapsama aldığını müjdeledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı ilacı SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. 48 bin kanser hastamız ve aileleri için anlamlı bir adım atıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da paylaşımda bulundu.Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e gönülden teşekkür ediyorum" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.