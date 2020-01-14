Samanyolu Haber /Sağlık / Kanser tedavisini bir saniyeye indirecek yöntem bulundu iddiası /14 Ocak 2020 16:29

Kanser tedavisini bir saniyeye indirecek yöntem bulundu iddiası

Bilim insanları, kanserin 1 saniyeden daha kısa bir sürede nasıl tedavi edilebileceğini açıkladı. Yeni bir çalışma yapan bilim insanları, kanseri tedavi etmek için bir yöntem geliştirdiler. Ancak, bu yöntemi hastalar üzerinde kullanmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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Pennsylvania Üniversitesi'ndeki Abramson Onkoloji Merkezi'nden bilim insanları, tüm tedavi sürecinin 1 saniyeden daha az sürdüğü proton radyasyon terapisinin etkinliğini doğruladı. 

Habertürk'te yer alan habere göre merkez tarafından yapılan karşılaştırmalı çalışma, flaş terapisinin, foton radyasyon terapisine kıyasla yan etkiyi yaklaşık üçte iki oranında azalttığı sonucuna vardı. Daha da önemlisi, yan etki riski azalmış olsa da, iki ayrı tedavi gören hastaların iyileşme oranlarının hemen hemen aynı kaldığı tespit edildi.

HAFTALAR SÜREN KANSER TEDAVİSİ, 1 SANİYEYE İNECEK

Bu çalışmanın en önemli noktalarından biri, haftalarca süren kanser tedavisinin 1 saniyeye indirilebilmesidir. Bilim insanlarına göre; zamanın kanser hastaları için son derece değerli olduğu düşünüldüğünde, bu inanılmaz bir gelişme.

Bu çalışmayı yapmanın kolay olmadığını söyleyen araştırmacılar, öncelikle radyasyon dozlarını doğru bir şekilde ölçmek için özel sensörler geliştirmek zorunda olduklarını açıkladı. Bu yöntemin hastalar üzerinde kullanılması için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. 
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