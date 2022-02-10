Kanserden ölen KHK’lı Meral Barut, mezarında görevine iade edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra pankreas kanserine yakalanan ve 3 Ağustos 2019’da hayatını kaybeden polis memuru Meral Barut, OHAL Komisyonu tarafından bugün görevine iade edildi.







Barut’un göreve iade edildiğini gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü Twitter hesabından duyurdu. 13 yıllık polis memur olan Meral Barut, 15 Temmuz’dan hemen sonra ihraç edildi. Kendisi gibi polis olan eşi Yakup Barut ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Üç kız çocuğuna tek başına 1.5 yıl boyunca bakan Meral Barut, eşinin tahliyesiyle rahat edeceğini düşünürken, yaşadıkları nedeniyle kansere yakalandı. Pankreas kanseriyle 10 ay mücadele eden Barut 3 Ağustos 2019’da 35 yaşında hayatını kaybetti.





Meral Barut vefat ettikten sonra eşi emniyet tarafından aranarak görevine iade olduğu söylendi.





EŞİ: BU YAŞANILANLARIN VEBALİ BÜYÜK





Meral Barut’un eşi Yakup Barut, eşini kaybettikten sonra yaptığı açıklamada, “Eşim 13 yıl devlete hizmet etti. 13 yıl boyunca gerek amirlerine gerek üstlerine gerek meslektaşlarının tamamına hiçbir saygısızlığı olmadı. Şimdiye kadarki bütün notları da hep en üst seviyeden almıştı. İyi bir polis memuruydu. İhraç olduktan sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Üç kız çocuğumuz var. Ben cezaevine girdim. Bir buçuk yıl cezaevinde kaldım. O süreçte eşim çocuklarla tek kaldı. Cezaevinden çıktıktan yaklaşık 6-7 ay sonra da pankreas kanserine yakalandı. 10 ay yaşadı. Bu yaşanılan sıkıntıların vebalinin büyük olduğunu düşünüyorum” demişti.