Kanserdi, tahliye edilmedi: Geride 3 evlat ve bir rica bıraktı



Boldmedya'da yayınlanan habere göre cezaevinde kansere yakalanan ve son ana kadar tahliye edilmeyen bir öğretmen daha hayatını kaybetti. Durumu ağırlaşınca Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve 10 Aralık 2019’da tahliye edilen Engin Erol (41) dün akşam tedavi gördüğü Samsun’da hayatını kaybetti.





3 YILDIR CEZAEVİNDEYDİ





Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmaları kapsamında tutuklanan Erol, 2 yıl Artvin Cezaevinde, 1 yıl 3 aydır da Erzurum H Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Cezaevindeyken kanser teşhisi konulan Erol, 3 ay doktora gidebilmek için bekletildi, diğer birçok hastada olduğu gibi tedavisi geciktirildi ve aksatıldı. Erol, 130 kilo girdiği cezaevinden tıpkı akademisyen Doç. Dr. Ahmet Turhan Özcerit, polis memuru Kadir Eyce, KHK’lı öğretmen Tacettin Toprak gibi bir deri bir kemik çıktı.





20’DEN FAZLA DİLEKÇE VERDİ





Erol’un hastalığıyla ilgili 20’den fazla dilekçe verdiği ancak dikkate alınmadığı öğrenildi. Hastalığıyla ilgili net raporlar nedeniyle yargılandığı mahkemenin verdiği tahliye kararının savcılığın itirazı üzerine bozulduğu ve Erol’un ölüm sürecine girene kadar hapishanede tutulmaya devam edildiği belirtiliyor.





“HAPİSTEKİLER İÇİN DUA EDİN”





Engin Erol’un ölüm aşamasında tahliye edilip hastaneye sevkinin ardından yakınlarına, “İçeride arkadaşları öldürüyorlar, benim durumumda iki kişi daha var. Onlara dua edin.” dediği ve hastalığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiği halde sorumluluklarını yerine getirmeyen sağlık görevlileri ve cezaevi müdürünün ismini verdiği belirtiliyor.





Erol’un, sorumlularla ilgili hukuki mücadelenin sürdürülmesini vasiyet ettiği belirtilirken, “Erzurum H Tipinde birkaç ay önce müdür değişti. Yeni müdür kaloriferleri yaktırmıyor. Şartlar o geldikten sonra daha kötü hale geldi” dediği öğrenildi.









EŞİNİN DOĞUMU NEDENİYLE DÖNDÜ





15 Temmuz sonrası iş dolayısıyla yurt dışında bulunan Erol’un, vertigo hastası eşinin yaklaşan doğumu nedeniyle Türkiye’ye döndüğü ve tutuklandığı öğrenildi.





CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK





Evli ve üç çocuk babası olan Erol’un cenazesi (20.12.2019) Rize Çayeli Eski Caminde kılınacak cuma namazının ardından Sabuncular Mahallesindeki aile kabristanına defnedilecek.











