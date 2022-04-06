Samanyolu Haber /Gündem / Kansere yakalanan Louis van Gaal'ın yerine gelen isim belli oldu /06 Nisan 2022 11:52

Kansere yakalanan Louis van Gaal'ın yerine gelen isim belli oldu

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ronald Koeman ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamada, Koeman ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğü için Ronald Koeman ile yeniden sözleşme imzaladı.


KNVB'den yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Koeman ile 2023 yılından itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Bu yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Louis van Gaal'ın Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımın başında olacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nın ardından Koeman'ın van Gaal'dan görevi devralacağı kaydedildi.



En son Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan Koeman, kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştırdı. Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yaptı.

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

Koeman, 2018-2020 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmıştı.

Van Gaal, iki gün önce bir televizyon programında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kansere yakalanan Louis van Gaal'ın yerine gelen isim belli oldu Sonraki Haber >>

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:12