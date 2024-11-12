Kanserin ilacı kırmızı üzümde mi?

Bağırsak kanseri, kolon ya da rektumda başlar ve kolorektal kanser olarak da adlandırılır.



2022 yılında Avrupa'da yaklaşık 362.000 yeni vaka görüldü ve bu rakam yeni teşhis edilen tüm kanserlerin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Ayrıca o yıl 161.000'den fazla ölümle kanser ölümlerinde ikinci sıradaydı.



Leicester Üniversitesi ve Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) ortaklığında bu hafta araştırma başlatıldı. İngiltere ve Galler'den, bağırsak kanseri taramaları sırasında polipleri (kansere dönüşebilecek küçük kistler) bulunan 1.300 hasta çalışmaya dahil edilecek.



Katılımcılar poliplerini aldırdıktan sonra dört tedaviden birini alacaklar: aspirin, metformin, saflaştırılmış resveratrol ya da plasebo.



Çalışmanın finansmanını sağlayan Cancer Research UK'e göre araştırmacılar, aspirin ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan metformin gibi reçetesiz satılan ilaçların ya da resveratrol gibi gıda takviyelerinin bağırsak kanseri riskini azaltıp azaltmayacağını öğrenmeyi umuyor.



Çalışmanın liderlerinden ve Leeds Üniversitesi'nde moleküler gastroenteroloji profesörü olan Mark Hull yaptığı açıklamada, "Bağırsak polipleri tespit edildiğinde, bunların alınması geri gelmeyeceklerini veya gelecekte kansere dönüşmeyeceklerini garanti etmez," dedi.



"Tedavi yoluyla, kanser riskini azaltmak için elimizden gelen her şeyi deniyoruz ve testler bunun sadece bir yolu," diye ekledi.



Çalışma, Leicester Kanser Araştırma Merkezi Direktörü Karen Brown tarafından yürütülen ve düşük dozlarda saflaştırılmış resveratrolün bile farelerde ve insan doku örneklerinde kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabildiğini ortaya koyan önceki araştırmaya dayanıyor.



Brown, sigarayı bırakmak, alkol tüketimini sınırlamak, iyi beslenmek ve sağlıklı bir kiloda kalmak gibi kanser risklerini azaltabilecek yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak, resveratrol gibi takviyelerin bağırsak kanserini en erken aşamalarında durdurmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.



Cancer Research UK'nin araştırma ve inovasyondan sorumlu yöneticisi Iain Foulkes'e göre yeni çalışma, İngiltere'de tedavi yoluyla kanserin önlenmesine yönelik şimdiye kadarki en büyük çalışmalardan biri.



Bilim insanlarının sonuçlara ulaşması birkaç yıl alacak ancak tedavi yöntemlerinden herhangi biri işe yararsa, bunun kanser taramasında tüm hastalara sunulması bekleniyor.



Foulkes, "Bu çalışma, kanser araştırmalarında yeni bir çağın kapısını açıyor; kanser, en ileri bilim sayesinde çok daha önlenebilir hale geliyor," dedi.