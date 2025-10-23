Kanserojen madde bulunan Türk çayları Almanya’da toplatılıyor

Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi, Türkiye menşeli Doğuş Form çaylarında yasaklı bir maddeye rastlanmasının ardından ürünlerin toplatılmasına karar verdi.





Köln merkezli ÖZ-BA firması tarafından Almanya’da dağıtımı yapılan “Bitki Karışımı (Kräuter)”, “Kayısı (Aprikose)”, “Vişne (Kirsche)” ve “Maydanoz-Limon (Petersilie und Zitrone)” aromalı çaylarda, genotoksik etkileri bilinen ve kanserojen risk taşıyan “danthron” maddesi tespit edildi.









DNA YAPISINA ZARAR VEREBİLİR

Almanya’da satışta olan bazı Doğuş Form çaylarında sağlığa zararlı madde tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Yetkililer, çaylarda bulunan “danthron” adlı maddenin kanser riski taşıdığını belirterek tüketicileri uyardı.Yetkililer, söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara ellerindeki çayları imha etmeleri veya satın aldıkları yerlere iade etmeleri çağrısında bulundu.Toplatma kararı, Almanya genelinde Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Hamburg gibi birçok eyaleti kapsıyor. “Danthron”un insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği, DNA yapısına zarar verebileceği ve uzun vadede kansere yol açabileceği uyarısı da yapıldı.