Kanserojen madde bulunan Türk çayları Almanya'da toplatılıyor /23 Ekim 2025 17:47

Kanserojen madde bulunan Türk çayları Almanya’da toplatılıyor

Bazı Türk çaylarında bulunan “danthron” adlı maddenin kanser riski taşıdığını belirterek tüketiciler uyarıldı.

Almanya’da satışta olan bazı Doğuş Form çaylarında sağlığa zararlı madde tespit edilmesi üzerine ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Yetkililer, çaylarda bulunan “danthron” adlı maddenin kanser riski taşıdığını belirterek tüketicileri uyardı.

Almanya Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi, Türkiye menşeli Doğuş Form çaylarında yasaklı bir maddeye rastlanmasının ardından ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

HANGİ ÇAYLAR TOPLATILDI?

Köln merkezli ÖZ-BA firması tarafından Almanya’da dağıtımı yapılan “Bitki Karışımı (Kräuter)”, “Kayısı (Aprikose)”, “Vişne (Kirsche)” ve “Maydanoz-Limon (Petersilie und Zitrone)” aromalı çaylarda, genotoksik etkileri bilinen ve kanserojen risk taşıyan “danthron” maddesi tespit edildi.

‘ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN’ ÇAĞRISI

Yetkililer, söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara ellerindeki çayları imha etmeleri veya satın aldıkları yerlere iade etmeleri çağrısında bulundu.

DNA YAPISINA ZARAR VEREBİLİR

Toplatma kararı, Almanya genelinde Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Hamburg gibi birçok eyaleti kapsıyor. “Danthron”un insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği, DNA yapısına zarar verebileceği ve uzun vadede kansere yol açabileceği uyarısı da yapıldı.
