Kanserojen madde tespit edilmişti... Arifoğlu içinde Arifoğlu: Biri biz değiliz dedi, diğeri özür diledi

Singapur Gıda Otoritesi (SFA), Arifoğlu markası ile Türkiye'den ithal edilen üç baharatta kansere neden olabilecek endüstriyel reklendirici madde tespit edildiğini ve piyasadan toplatıldığını açıklamıştı.

Toplatılan ürünlerin ise "Öğütülmüş Sumak", "Öğütülmüş Tatlı Biber "ve "Otantik Tavuk Baharat" olduğu bildirilmişti. SFA, tüketicilere bu ürünleri kullanmayı bırakmaları gerektiğini açıklarken markanın ürünleri Türkiye'de raflardaki yerini koruyor.

İSİM HAKKI BİLMECESİ

Instagram'da 'arifoğluonline' kullanıcı adını kullanan işletme daha önce yaptığı açıklamada Arifoğlu markasının iki ayrı ve eşit marka sahibi olduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Marka iki kardeş arasında 05.06.2017'den beri yarı yarıya paylaşılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

KONUNUN MUHATABI DİĞER ARİFOĞLU

Arifoğlu markasını kullanan ve sosyal medyada 'arifoğluonline' kullanıcı adlı hesaptan yapılan açıklamada "diğer Arifoğlu" işaret edildi. Yapılan açıklama ise şu şekilde:





"Sosyal Medyada gündeme gelen, Singapur Gıda Bakanlığı’nın red ettiği ürünler hakkındaki haber markamıza ve ürünlerimize ait değildir. Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır. Singapur’la herhangi bir iş ilişkimiz bulunmamaktadır. Bahsi geçen katkı maddelerini hiç bir ürünümüzde kullanmamaktayız. Ürünlerimizi ambalajlarından ve içerik açıklamalarından ayırt edebilirsiniz. Arifoğluonline.com üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz."







