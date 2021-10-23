Kanter'in Uygurlara desteği Çin'i kızdırdı, ABD'den destek aldı

NBA Boston Celtics oyuncusu Enes Kanter, dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Uygur Türklerine uygulanan soykırımı dünya gündemine taşıyan Kanter, “Çin’in Kalpsiz Diktatörü, XI JINPING ve Çin Komünist Partisi. Seni tüm dünyanın önüne çağırıyorum. Köle çalışma kamplarını kapatın ve Uygur halkını serbest bırakın! Soykırımı durdurun, hemen!” mesajı paylaştı.







KANTER’İN AÇIKLAMALARI ÇİN’İ KIZDIRDI





AKP ve MHP ortaklığının kurduğu Cumhur İttifakı’nın ses çıkarmadığı Uygur Türklerine yönelik katliamlara tepki gösteren Kanter, Çin’i kızdırdı. Kanter’in Çin’in Tibet’e yönelik muamelesini de eleştirmesi sonrası, Celtics’in New York Knicks’e karşı sezon açılış maçının yayını Çinli video yayın sitesi Tencent tarafından iptal edildi.





ABD’DEN KANTER’E DESTEK





ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Pekin’e atıfla, “ABD, Çin’in bir oyuncunun Tibet’le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle NBA’ye karşı eylemlerinden derin endişe duyuyor.” ifadelerine yer verdi. ABD’li sözcü, açıklamasının devamında, “İfade özgürlüğüne değer veriyor ve bu hakkı kullanan herkesi destekliyoruz.” dedi.