Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık artırmada 350 bin sterline satıldı





Portrenin 80-120 bin sterlin (110-165 bin dolar) arasında bir fiyata satılması öngörülüyordu.





Portreyi, telefondan açık artırmaya katılan bir kişi aldı. Alıcının kimliği açıklanmadı.





Müzayedede Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın da 17'nci yüzyılda yapılmış bir portresi de beklentinin çok üzerinde bir fiyata ulaştı ve 60 bin sterline satıldı.





19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.



