Samanyolu Haber /Gündem / "Kanunsuz emri uygulayan herkes hesap verecek" /21 Ekim 2021 15:08

"Kanunsuz emri uygulayan herkes hesap verecek"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından iktidara yönelik, ”Kanunsuz emri uygulayan herkes bunun hesabını verecek! Biz devr-i sabık yaratacağız” diye yazarak; ilk kez devri sabık uygulayacaklarını açıklayan muhalefet lideri oldu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik uyarısının yankıları sürerken, aynı yönde bir açıklama da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Uysal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

”Her markete giriş çıkışımızda vicdan azabı çekiyoruz.

Memlekette 10 milyona yakın işsiz var!

Kanunsuz emri uygulayan herkes bunun hesabını verecek! Biz devr-i sabık yaratacağız!

Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmayacağız; bunun için hesap soracağız!

Biz kendi ismimiz, kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz! Durduğumuz yerdeyiz. Millet İttifakı ile birlikteyiz.
 
Bugün gelinen olumlu iklim vatandaşımız nezdinde geleceğe dair bir umut doğurdu.
 
Küresel iklimin önümüze sunduğu imkanlara rağmen 19 yılda Türkiye fırsatı değerlendiremedi!

Sadece iktidarı değiştirmek hedefinde değiliz. Türkiye’nin büyüklüğüne uygun bir akıl ile buluşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaracağız.

Türkiye’de kötü belli! Vatandaş şimdi şuna kanaat etti ki “bundan daha kötüsü olmaz”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sadece bir mevzuat değişikliği olarak göremeyiz.”

‘DEVRİ-İ SABIK YARATMAK’ NEDİR?

Devr-i sabık yaratmak, Türkiye siyasi tarihinde yeni gelen yönetimin/iktidarın, kendinden önceki dönemi sorgulaması, hesap sorması, vb. anlamında kullanılan ifade. Türk siyasetinde genellikle, çok partili döneme geçilmesiyle birlikte 1950 genel seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti’nin  kendinden önceki 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemine yönelik “devr-i sabık yaratmayacağız” açıklaması ile bilinir.

 
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