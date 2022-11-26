Samanyolu Haber /Dünya / Kanye West, ABD başkanlık seçimine adaylığını açıkladı /26 Kasım 2022 09:50

Kanye West, ABD başkanlık seçimine adaylığını açıkladı

Adı son zamanlarda sıkça skandallarla gündeme gelen rapçi Kanye West, 2024'te ABD başkanlığına aday olmayı planladığını söyledi.

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West adaylık konuşmasında "beyazların üstün olduğuna inanan" birkaç ABD'li siyasi figüre ve demokrasi karşıtı harekete atıfta bulundu. West, şu ana kadar Donald Trump'ın ardından ABD başkanlığına adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.

Yasağı kısa süre önce biten Twitter hesabından videolar paylaşan West, eski ABD başkanı Trump'a "başkan yardımcısı adayı olup olmayacağını" sorduğunu aktardı.

Bu teklifin Trump'ın kafasını karıştırdığını ifade eden West, eski ABD liderinin hazırlıksız yakalandığını iddia etti.

Videoda West, Trump'a Corey Lewandowski, Roger Stone ve Alex Jones gibi aşırı sağcı isimlerle görüşmesini söylediğini aktardı.

Birkaç gün önce West, Trump'ın Mar-a-Lago'daki kulübünde "beyazların üstün olduğuna inanan" Nick Fuentes ile görüşmüştü. West Mar-a-Lago'da geçirdiği gün hakkındaki videosunda, "Trump masada bana bağırıp kaybedeceğimi söyledi. Bu kimsenin işine yaradı mı daha önce? Dedim ki, 'Bir saniye Trump, şu an Ye ile konuşuyorsun".

West açıklamalarında ayrıca aşırı sağcı Britanytalı yorumcu Milo Yiannopoulos'u da kampanya yöneticisi olarak tuttuğuna dair mesajlar verdi. Yiannopoulos'un geçmişte neo-nazi gruplara bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.

West'in geçen haftalarda yaptığı Yahudi düşmanı açıklamalar büyük tepki çekmiş, birçok şirket rapçi ile işbirliğini sonlandırmıştı. Bu hafta Rolling Stone'da yayımlanan bir haberde eski Adidas çalışanları, West'in kendilerine uygunsuz fotoğraflar gösterdiğini açıkladı.

Bu, West'in ikinci başkanlık adaylığı olacak. 2020'de de yarışa giren West sadece 12 eyalette pusulada yer alabilmiş ve toplamda 70 bin oy almıştı.
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