Samanyolu Haber /Dünya / Kanye West, Naziler'i övdü: Hitler'i seviyorum /02 Aralık 2022 10:41

Kanye West, Naziler'i övdü: Hitler'i seviyorum

Yahudi karşıtı sözleri nedeniyle aylardır tartışılan ABD'li rapçi Kanye West, bu sefer de Nazi Almanyası'nın faşist diktatörü Adolf Hitler'den övgüyle söz etti.

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West, perşembe günü ABD medyasının en tartışmalı isimlerinden olan komplo teorisyeni Alex Jones'un InfoWars programına siyah bir maske takarak katıldı.

Jones, West'in Yahudi düşmanı ifadeleri hakkında konuşurken, "Sen Hitler değilsin. Sen bir Nazi değilsin. Böyle hitap edilmeyi ve şeytanlaştırılmayı hak etmiyorsun" dedi.


Bunun üzerine, "Ben Hitler'in de iyi taraflarını görüyorum" diyen West, "Bu adam otoyolları icat etti, bir müzisyen olarak her gün kullandığım mikrofonu icat etti" dedi.

West, "Bu insanın (Hitler'in) iyi şeyler yaptığını dile getiremiyorsunuz. Artık yetti. Sınıflandırmaya uymayacağım. Her insanın bir kıymeti vardır, Hitler'in bile" diye devam etti.

West'in yayında otoyollardan söz ederken Naziler iktidara gelmeden önce çalışmalarına başlanan "otoban" projesinden söz ettiği  düşünülüyor. Mikrofonun ise orijinleri tam bilinmese de 19. yüzyılda icat edildiği düşünülüyor.

Programın bir bölümünde Jones Nazileri sevmediğini söyleyince West, "Ben Hitler'i seviyorum" dedi.

"Nazilerin isminin yanına 'kötü' konulması hoşuma gitmiyor" diyen West, "Yahudileri seviyorum, ama Nazileri de seviyorum" ifadelerini kullandı.

West'in iş anlaşmaları son dönemdeki ırkçı ve Yahudi düşmanı açıklamaları yüzünden peş peşe feshedilmişti.

Forbes, büyük tepki toplayan ve itibarını yitiren West'in net servetinin son gelişmelerden sonra 2 milyar dolardan 400 milyon dolara düştüğünü açıklamıştı.
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