Samanyolu Haber /Gündem / Kapadokya’daki balon kazasında 2 kişi öldü, 3 yaralı var /18 Ekim 2022 20:11

Kapadokya’daki balon kazasında 2 kişi öldü, 3 yaralı var

Kapadokya'da havalanan bir balonda iniş sırasında yaşanan kazada 2 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

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Valiliğin internet sitesinde yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah 07:25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08:50’de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir.

İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Kaza ile ilgili olarak Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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