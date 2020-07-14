Samanyolu Haber /Gündem / Kapadokya talana açılıyor /14 Temmuz 2020 08:10

Kapadokya talana açılıyor

Kapadokya Alan Planları Yönetmeliği yayınlandı. Kapadokya bölgesinde SİT alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın, nazım imar ve uygulama imar planları yapılabilecek.

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan bu yönetmelik ile Kapadokya'da tarih ve kültür yağmasının yasal altyapısının oluşturulduğunu savundu.

Candan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11 Temmuz'da yayınlanan yönetmeliğin 4. maddesini SÖZCÜ'ye değerlendirdi: “UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'ya saldırılar devam ediyor. Bu yönetmeliğin 4. maddesi, talan ve işgalin meşrulaştırılmasıdır, Kapadokya büyük bir tehdit altındadır. Doğal ve tarihsel coğrafyada yeni paylaşım süreçlerinin başladığını görüyoruz. Kapadokya'nın yıllardır canına okudular şimdi de bu talanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. SİT alanları tehlike altında.”
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