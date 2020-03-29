Samanyolu Haber /Gündem / Kapalı alanda yaşam tavsiyeleri: Astronotlar anlattı /29 Mart 2020 22:17

Kapalı alanda yaşam tavsiyeleri: Astronotlar anlattı

Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında insanların evde tutulduğu bu dönemde dar alanlarda yaşama konusunda en tecrübeli kişiler olan astronotlar tavsiyelerini euronews'e paylaştı.

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SpaceConnectsUs programına katılan NASA Astronotu Tim Peake, şöyle konuştu:

"Alışkanlıklar ve sıradanlık, sınırlı ve izole bir durumda her şeyi kontrol altında tutmak için çok önemlidir. Uluslararası uzay istasyonunda bu tür bir yapı, hayati önem taşır. Bu, böylesine zorlu koşullarda evde de benimsememiz gereken bir durum.

Yani biz buna anormalliği normalleştirme diyoruz. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonunda kalkıp bir bardak çay alıp içmek, bir sandviç yapıp yemek ve işe gitmek gibi anlama geliyor. Gerçekten. Çok anormal bir durumdayız.

Ama aslında günlük hayatınızın rutini, bu programa sahip olarak her şeyi yolunda tutar. Ve başarmak için giriştiğiniz şeyi başarabileceğiniz anlamına gelir. Farklı bir yanı ise fazlaca kontrollü olmaktır. Ve bu, insanların kontrolden çıkabileceği durumlarda kendilerini hissetmeleri (kontrol altında tutmaları) için oldukça önemli."
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