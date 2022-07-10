"Kapalı alanlarda maske zorunlu olmalı"

Omicron varyantı sonrasında etkisini yitirmeye başladığı gözlemlenen koronavirüs salgınında vaka artışlarının yeni yaşanmaya başlaması endişeleri de beraberinde getirdi.





'Maske kullanımı erken mi bırakıldı' sorusunun da akla geldiği şu günlerde İstanbul Tabip Odası yönetiminden de 14 maddelik yeni bir öneri listedi açıklandığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerine çağrıda bulundu. Kamusal kapalı alanlarda maskenin yeniden zorunlu olması gerektiğini belirten İstanbul Tabip Odası, eksik aşılanmayı gidermeyi hedefleyen bir aşı kampanyası düzenlenmesini, ücretsiz PCR ya da hızlı test erişiminin kolaylaştırılmasını, temaslı takibi için sistemin güncellenmesini, okullar eğitime başlamadan önce çocukların aşılanmasının tamamlanması için altı aydan büyük herkese aşı hakkı tanınmasını istedi. İstanbul Tabip Odası, koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerine çağrıda bulundu. Kamusal kapalı alanlarda maskenin yeniden zorunlu olması gerektiğini belirten İstanbul Tabip Odası, eksik aşılanmayı gidermeyi hedefleyen bir aşı kampanyası düzenlenmesini, ücretsiz PCR ya da hızlı test erişiminin kolaylaştırılmasını, temaslı takibi için sistemin güncellenmesini, okullar eğitime başlamadan önce çocukların aşılanmasının tamamlanması için altı aydan büyük herkese aşı hakkı tanınmasını istedi.





- COVID-19 verileri epidemiyoloji biliminin gereklerine uygun biçimde günlük olarak ülke, bölge, il ve ilçe tabanlı olarak açıklanmalı





- Temaslı takibi için sistem güncellenmeli





- Toplu taşıma gibi bireylerin zorunlu olarak kullandığı kamusal KAPALI alanlarda maske zorunlu olmalı





- Aşılama konusunda risk gruplarını, il genelindeki sosyoekonomik eşitsizlikleri, eksik aşılanmayı gidermeyi hedefleyen bir aşı kampanyası tekrar düzenlenmeli, mRNA aşıları tercih edilmeli





- mRNA aşısının (Comirnaty) kullanım kolaylığına ulaşması açısından azami iki kişilik flakonlar biçimine dönüştürülmesi sağlanmalı





- Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni tip mRNA aşıları temin edilmeli





- Sonbahar dönemi önlemleri açısından okullar eğitime başlamadan önce çocukların aşılanmasının tamamlanması için altı aydan büyük herkese aşı hakkı tanınmalı





- Kamu hastanelerinde ücretsiz PCR ya da hızlı test erişim kolaylaştırılmalı ve bulaşmayı önlemek açısından test örnekleri sağlık kurumlarının yoğunluğundan ayrıştırılmış bölgelerde alınmalı





- Riskli hasta gruplarının hastaneye yatışlarında ve ameliyat geçirecek olan kişilerin ameliyat öncesi solunumsal yakınması olduğuna bakılmaksızın PCR ya da hızlı test incelemesi yapılmalı





- Sağlık çalışanlarının sağlığı kapsamında çalışanlara yönelik semptom takibi ve gerektiğinde hızlı test ya da PCR incelemesi uygulamaya geçirilmeli





- Ülke ve il genelinde yeterli sayıda randomize genomik analiz yapılarak baskın olan varyantın takibi yapılmalı ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı





- Molnupiravir (Covinavir®) etken maddeli ilacın 65 yaş üstü, aşısız ve risk gruplarında kullanılması açısından toplumsal bilgilendirme yetkinleştirilmeli





- SARS-CoV-2’ye etkinliği kanıtlanmış olan diğer antiviral ilaçların (Nirmatrelvir-Ritonavir ve Remdesivir) ücretsiz biçimde gereken olgulara ulaştırılmalı.







- İstanbul özelinde COVID-19 pandemisinin gelinen aşamasını değerlendirmek için il sağlık müdürlüğü, üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanmalı