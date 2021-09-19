Samanyolu Haber /Dünya / "Kapalı" mülteci kampı Sisam adasında açıldı /19 Eylül 2021 15:23

"Kapalı" mülteci kampı Sisam adasında açıldı

Yunanistan'ın Sisam adasında "kapalı" mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrili kampa elektronik çiple giriliyor. STK'lardan kampa eleştiriler geliyor.

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Yunanistan'ın Sisam adasında cumartesi günü yeni bir "kapalı” mülteci kampı açıldı. Dikenli tellerle çevrelenmiş olan kamp, gözetleme kameraları, X-Ray tarayıcıları ve manyetik kapılarla donatılmış durumda. Bir gözaltı merkezi de bulunan kampa yalnızca elektronik çiplerle girilebiliyor. Kampın kapıları ise gece kapalı kalıyor.

Sisam adasında açılan bu kamp, diğer Ege adaları İleryoz, Midilli, Kos ve Sakız adalarında da açılması planlanan beş kamptan biri. Avrupa Birliği (AB), bu proje için 276 milyon euro ayırdı. İlk olarak Sisam adasında açılan kamp, diğer adalarda da açılması planlanan kamplar için pilot proje olarak nitelendiriliyor.

Plandan vazgeçme çağrısı yapıldı
İnsan hakları grupları bu yeni "kapalı" mülteci kamplarını, göçmenler üzerindeki kısıtlamaları büyük oranda artırdığı gerekçesiyle eleştiriyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri kampın açılışı öncesinde Avrupa Birliği'ne ve Yunanistan'a mültecilerin hareket hakkını kısıtlayan bu plandan vazgeçmeleri için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de söz konusu plana ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ancak Yunan hükümeti, kamplarda bulunan su imkanları, tuvaletler, aileler için ayrılmış özel alanlar ve daha yüksek güvenlik önlemleri gibi donanımlara dikkat çekti. Daha önce, mülteci kamplarında var olan kötü koşullar gündeme taşınmıştı.

Pazartesi günü mülteciler, Sisam adasında bulunan diğer kamptan bu yeni "kapalı" kampa yerleşecek. Yunanistan Göç Bakanlığı, eski kampın ay sonunda kapanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'ne geçiş yolu olması nedeniyle özellikle Yunanistan'a çok sayıda mülteci akın ediyor. 2015 yılında bir milyondan fazla insan Yunanistan'dan sığınma talep etti. Mevcut Afganistan krizinin de, mülteci sayılarını artırması bekleniyor.
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