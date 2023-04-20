Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Kapalıçarşı’da kur vurgunu yapılıyor' /20 Nisan 2023 08:25

'Kapalıçarşı’da kur vurgunu yapılıyor'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Kapalıçarşı’da kur vurgunu yapılıyor. İkili kur sistemine geçildi. İhracatçıdan 19.40 TL’ye alınan döviz, 20.10 TL’ye satılıyor." dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kapalıçarşı'da 'kur vurgunu' yapıldığını söyleyerek, "İkili kur sistemine geçildi. İhracatçıdan 19.40 TL’ye alınan döviz, 20.10 TL’ye satılıyor. Dolar başına 70 kuruşluk bir kâr!" dedi.

Karabat Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Kapalıçarşı’da kur vurgunu yapılıyor.

İhracatçıdan doları 19.40’a alıp 20.10 TL’ye satıyorlar

1-AKP giderayak sanayiciyi batırmak için elinden geleni yapıyor.
İhracat gelirlerinin %40’ına el konuluyor.
Peki, bu paralar ne yapılıyor?

2-Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervlerinin boşaltılmasının ardından, ihracatçının döviz gelirlerine göz konuldu. İhracat gelirinin %40’ının TCMB’ye satılmasına karar verildi.
TCMB bu parayla dövizdeki yükselişi frenlemeye çalışıyor ama nafile...

3-Dövizde alış-satış arasındaki makas açıldı. İkili kur sistemine geçildi. İhracatçıdan 19.40 TL’ye alınan döviz, 20.10 TL’ye satılıyor. Dolar başına 70 kuruşluk bir kâr!
Bu kâr kimlerin cebine giriyor?

4-Döviz satışını yapan TCMB, kamu bankaları mı alıyor bu kârı, yoksa Kapalıçarşı’da dövizi piyasaya süren bazı döviz büroları mı?
Çok pis kokular geliyor...

5-Hammadde ve ara malı ithal ederek üretime devam edecek olan ihracatçı ise 19.40’a sattığı doları 20.10 TL’ye geri almak zorunda kalıyor.
Yüksek maliyetlerle başa çıkamayan sanayici bir de kur zararı ediyor.

6-Az kaldı. TCMB liyakatli ellere teslim edilecek ve bu çarpık düzene son vereceğiz.
İşçi, memur, emekli, esnaf ve sanayici rahat bir nefes alacak.
#SanaSözBaharlarGelecek"
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