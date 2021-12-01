Kapalıçarşı'da 'döviz krizi' intiharı

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi bir yurttaş iş yerinde intihar etti.







Cumhuriyet.com.tr'nin Kapalıçarşı Esnafları Derneği yönetiminden edindiği bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde yaşandı.





Döviz bürosu sahibi C.E., başına sıktığı kurşunla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.





Olayla ilgili inceleme başlatıldı.









İntihar eden E.C'yi tanıyan bir başka esnaf ise verdiği bilgide olayın borç yükü nedeniyle yaşanan bunalımdan kaynaklandığını duyduklarını belirtti.







