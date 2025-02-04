Samanyolu Haber /Gündem / Kapalıçarşı'da yine bir 'kara para' operasyonu daha! /04 Şubat 2025 12:21

Kapalıçarşı'da yine bir 'kara para' operasyonu daha!

İstanbul'da, 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

OPERASYON KAPALIÇARŞI YÖNETİMİNE DE UZANDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
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