Kapanan özel okullarda ücret iadesi yok, yazın takviye ders yapılabilir

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği’ne (TÖDER) bağlı beş dernekten biri olan Türkiye Özel Okullar Derneği’nin başkanı Nurullah Dal, salgın nedeniyle kapatılan özel okullarında taksit ödemesinin ne şekilde olacağı ile ilgili Haber Global’e konuştu.

Nurullah Dal, okullar kapandıktan sonra “Ödediğimiz ücretler ne olacak?” endişesi taşıyan velilere ve öğrencilere hak kaybı yaşatmayacaklarını vurguladı.

Ancak bu hakkın iadesi, okul tasitlerinin geri ödemesi şeklinde olmayacak. Yani veliler, okulların kapalı kaldığı süre boyunca taksitlerini yatırmaya devam edecek. Bu ücretlerin karşılığı takviye eğitim, servis ve yemek hizmeti şeklinde olacak.





“Velilerimizin ücret taahhüdü neyse bunları ödemelerini ve kurumlarına sahip çıkmalarını arzu ediyoruz” diyen Nurullah Dal, öğretmen maaşlarının, masraflarının yüzde 70’ini oluşturduğunu hatırlattı ve şöyle konuştu:





Okul günü 180 gözükmektedir ancak bunun arkasında yapılan tüm harcamalar ve çalışmalar, 365 gün 12 aylık bir süreçtir. Velilerin şu anda yaptığı ödeme, bugünün hizmetinin karşılığı değil. Bir yıllık hizmetimizin taksitlendirilmiş bir ödemesidir.





Okulların nisan ortasında açılmasını ümit ettiklerini söyleyen Dal, eğitime verilen belirsiz süre boyunca bir hak kaybının mümkün olamayacağını şöyle açıkladı:





Diyelim ki bir aylık gecikme oldu… Bu gecikmenin neden olduğu eksiklik, okullar açıldıktan sonraki süreçte ve yaz tatiline girdikten sonraki haziran-temmuz aylarında takviye derslerle karşılanacak.





Bunun içinde sadece eğitim hizmeti yok. Servislerimiz ve yemek hizmetlerimiz yine çalışacak. Velimizin ve öğrencimizin hiçbir şekilde hak kaybına uğramaması ve eğitimin aksamaması için bu şekilde planlama yapacağız.









“365 günlük hizmetimizin elimizde olmayan sebeplerle ertelenmiş olması, bu hizmetin verilmeyeceği anlamına gelmiyor” diyen Nurullah Dal, “Bu eğitimi şimdi yapamamamız, yazın yapmamız kurumlarımıza ekstra mâli yük getirecektir. Biz kesinlikle bunu velilerimize yansıtmayacağız” ifadelerini kullandı.